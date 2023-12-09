Владимир Крикунов: «Лимит в три легионера согласовывали на самом высоком уровне, и это было абсолютно правильно»

Теги Владимир Крикунов КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Бывший главный тренер сборной России высказался о пользе от лимита на легионеров.

«Установленный лимит в три легионера согласовывали на самом высоком уровне, и это было абсолютно правильное решение. Сейчас у нас перед глазами пример – смотрите, сколько молодых ребят заиграло. В КХЛ заходит 2005-й год, причем эти парни не просто попадают в заявку и полируют скамейку запасных, а получают хорошее игровое время, регулярно набирают очки, забивают важные голы.

Раньше к нам приезжали финны, чехи, шведы. Не звезды, но, тем не менее, они создавали конкуренцию. Сейчас из этих стран к нам не едут. В итоге нынче клубы стараются взять игроков из низших североамериканских лиг.

Хорошо еще, когда возвращаются свои, но в большей степени приезжают те, кто там никому не нужен. Чем они лучше наших? А если они приезжают в клубы, то они будут там играть 10, 20, 30 матчей, пока не заиграют, а в то время наша молодежь будет сидеть и ждать шанса, который может в итоге и не получить», – сказал Владимир Крикунов.

Ранее сообщалось, что КХЛ может изменить лимит на легионеров. Президент лиги Алексей Морозов так прокомментировал возможное возвращение лимита в пять легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров».

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7 комментариев
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Интересно а с Байденом НХЛ лимит тоже согласовывают? Или у них сплошной разврат и бездуховность?!
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Крикунов только подлизывать умеет.
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именно по этой причине Динамо, советником которого числится Крикунов, натурализует хоккеистов?
у этого эксперта мозг закончился на баллонах, кроссах, барьерах и пересечении собственной синей линии🤦🏻‍♂️
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Про лимит на вратарей тоже наговаривали, а вон как получилось.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Увеличение легионеров запрещаю , можно сделать 2 легионера .
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Лимит-зло. Не хотите - ни одного не подписывайте, но у других такая возможность должна быть
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