Владимир Крикунов: «Лимит в три легионера согласовывали на самом высоком уровне, и это было абсолютно правильно»

Бывший главный тренер сборной России высказался о пользе от лимита на легионеров.

«Установленный лимит в три легионера согласовывали на самом высоком уровне, и это было абсолютно правильное решение. Сейчас у нас перед глазами пример – смотрите, сколько молодых ребят заиграло. В КХЛ заходит 2005-й год, причем эти парни не просто попадают в заявку и полируют скамейку запасных, а получают хорошее игровое время, регулярно набирают очки, забивают важные голы.

Раньше к нам приезжали финны, чехи, шведы. Не звезды, но, тем не менее, они создавали конкуренцию. Сейчас из этих стран к нам не едут. В итоге нынче клубы стараются взять игроков из низших североамериканских лиг.

Хорошо еще, когда возвращаются свои, но в большей степени приезжают те, кто там никому не нужен. Чем они лучше наших? А если они приезжают в клубы, то они будут там играть 10, 20, 30 матчей, пока не заиграют, а в то время наша молодежь будет сидеть и ждать шанса, который может в итоге и не получить», – сказал .

Ранее сообщалось, что КХЛ может изменить лимит на легионеров. Президент лиги Алексей Морозов так прокомментировал возможное возвращение лимита в пять легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров».