«Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс». Маккиннон остался без очков, Сорокин отразил 35 из 38 бросков

«Колорадо » проиграл «Айлендерс» (3:6) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ и прервал серию из 17 игр без поражений в основное время.

В тройку звезд встречи вошли три форварда клуба с Лонг-Айленда – Мэтью Барзэл (1+2), Андерс Ли (1+1) и Бо Хорват (1+1).

Российский вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин отразил 35 из 38 бросков и одержал 2-ю победу подряд (в сезоне – 9-ю в 19 играх, 90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,60).

Лидер гонок бомбардиров и снайперов лиги Нэтан Маккиннон остался без очков. Форвард «Эвеланш» 6 раз бросил в створ ворот Сорокина.

Клуб из Денвера продолжает лидировать в общей таблице лиги – 44 очка после 27 игр.