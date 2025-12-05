  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс». Маккиннон остался без очков, Сорокин отразил 35 из 38 бросков
11

«Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс». Маккиннон остался без очков, Сорокин отразил 35 из 38 бросков

«Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс».

«Колорадо» проиграл «Айлендерс» (3:6) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ и прервал серию из 17 игр без поражений в основное время. 

В тройку звезд встречи вошли три форварда клуба с Лонг-Айленда – Мэтью Барзэл (1+2), Андерс Ли (1+1) и Бо Хорват (1+1). 

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 из 38 бросков и одержал 2-ю победу подряд (в сезоне – 9-ю в 19 играх, 90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,60). 

Лидер гонок бомбардиров и снайперов лиги Нэтан Маккиннон остался без очков. Форвард «Эвеланш» 6 раз бросил в створ ворот Сорокина. 

Клуб из Денвера продолжает лидировать в общей таблице лиги – 44 очка после 27 игр. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoКолорадо
logoАйлендерс
logoБо Хорват
logoАндерс Ли
logoИлья Сорокин
logoНэтан Маккиннон
logoМэтью Барзэл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» после четверти сезона по версии сайта НХЛ. Бедард – 2-й, Селебрини – 3-й, Макдэвид – 4-й, Малкин делит 10-е место
28 ноября, 04:35
Главные новости
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
30 минут назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
42 минуты назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
57 минут назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Петьков, празднуя гол, попал клюшкой Зеленову по лицу. Форвард «Амура» получил 4 минуты штрафа
1 минуту назадВидео
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
18 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
сегодня, 17:57
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15