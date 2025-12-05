Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 7 очков в 28 играх и 131 хит – лидирует в НХЛ по их числу

Яков Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари».

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (1:4).

На счету 28-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 28 играх при полезности «+4». Он прервал безголевую серию из 7 игр.

Сегодня Тренин (12:10, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 перехват и применил 5 силовых приемов.

Напомним, что Яков является лидером по числу хитов (131) в текущем сезоне лиги.