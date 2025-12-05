Хет-трик Макдэвида в матче с «Сиэтлом» – 1-й для него с октября 2022 года. Всего в регулярках НХЛ – 13-й, он делит с Мессье 4-е место в истории «Эдмонтона»

Хет-трик Коннора Макдэвида в матче с «Сиэтлом» – 1-й для него с октября 2022 года.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (9:4).

На счету 28-летнего канадца стало 40 (14+26) очков в 28 играх в текущем сезоне.

Матч с 3+ шайбами стал для Макдэвида 13-м в регулярках лиги за карьеру и первым – с октября 2022 года.

По числу хет-триков Коннор делит 4-е место в истории «Ойлерс» с Марком Мессье (у обоих по 13). Выше идут Уэйн Гретцки (43), Яри Курри и Гленн Андерсон (у обоих по 20).

Отметим, что форвард Леон Драйзайтль, сегодня тоже набравший 4 (1+3) балла, имеет в активе 8 хет-триков (6-е место в истории клуба).