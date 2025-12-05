Шестеркин отразил 25 из 27 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча. Победа – 12-я в 23 играх в сезоне (91,2% сэйвов, КН 2,43)

Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:2).

29-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков и был признан первой звездой встречи.

Победа стала для Шестеркина 2-й подряд и 12-й в 23 играх в текущем сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).