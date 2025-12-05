Шестеркин отразил 25 из 27 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча. Победа – 12-я в 23 играх в сезоне (91,2% сэйвов, КН 2,43)
Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:2).
29-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков и был признан первой звездой встречи.
Победа стала для Шестеркина 2-й подряд и 12-й в 23 играх в текущем сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
