Морозов о возвращении лимита в 5 легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров»

Алексей Морозов высказался о возможном возвращении лимита в 5 легионеров в КХЛ.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ лимит на легионеров был сокращен с 5 до 3.

«Мы общались с Министерством спорта. Изначально, когда приказ менялся, сразу было сказано, что Минспорта будет следить за ситуацией и готово к внесению изменений. Мы выйдем со своей инициативой, покажем, что происходит в лиге.

Есть статистика, что иностранцы приезжают к нам, играют в чемпионате и находятся на хорошем счету. Они делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Сейчас в лиге есть переходы иностранцев. Команды усиливаются, чтобы добиться результатов. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров.

Из тех игроков, кто получил российский паспорт, только заявлен не как легионер. Получение гражданства – личное дело каждого. Ограничивать количество натурализованных игроков или ввести требование по количеству проверенных в России лет не видим смысла. Может быть, кто-то с первого года хочет играть за сборную?» – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

КХЛ может изменить лимит на легионеров: «В случае поддержки со стороны клубов лига проработает данный вопрос с Министерством спорта»