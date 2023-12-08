Морозов о возвращении лимита в 5 легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров»

Теги Алексей Морозов КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров натурализация Спорт-Экспресс Бреннан Менелл Хоккей

Алексей Морозов высказался о возможном возвращении лимита в 5 легионеров в КХЛ.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ лимит на легионеров был сокращен с 5 до 3.

«Мы общались с Министерством спорта. Изначально, когда приказ менялся, сразу было сказано, что Минспорта будет следить за ситуацией и готово к внесению изменений. Мы выйдем со своей инициативой, покажем, что происходит в лиге.

Есть статистика, что иностранцы приезжают к нам, играют в чемпионате и находятся на хорошем счету. Они делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Сейчас в лиге есть переходы иностранцев. Команды усиливаются, чтобы добиться результатов. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров.

Из тех игроков, кто получил российский паспорт, только Менелл заявлен не как легионер. Получение гражданства – личное дело каждого. Ограничивать количество натурализованных игроков или ввести требование по количеству проверенных в России лет не видим смысла. Может быть, кто-то с первого года хочет играть за сборную?» – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

КХЛ может изменить лимит на легионеров: «В случае поддержки со стороны клубов лига проработает данный вопрос с Министерством спорта»

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9 комментариев
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Президент КХЛ, на словах только
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Иностранцы делают не только игры лучше, они многое делают лучше
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Сидят за огромную зарплату и только глазами хлопают. Третьяка спроси , был лимит 5 легов , кто придумал снизить до трёх? Мыло , мочало , начинай сначала . Ну как , так ? Неужели все болящие?
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Лигу делай отдельно от ФХР, прокачивай электорат, пусть в кулуарах будет кипиш, только тогда уже делай заявления о лимите и прочем. Пока, всё что сделано, это элитка порешала, но никак не "президент" КХЛ.
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По лимиту будет как президент скажет, а он скажет так как ему преподнесут нужные люди.
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Кем их заполнять-то, эти 5 легионерских мест? Европейцам запрещено. Будем шерстить АХЛ? )) Невелик прирост мастерства и зрелищности )
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У нас сперва жопой думают только потом голову включают.
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Ответ Диандерталец
Лигу делай отдельно от ФХР, прокачивай электорат, пусть в кулуарах будет кипиш, только тогда уже делай заявления о лимите и прочем. Пока, всё что сделано, это элитка порешала, но никак не "президент" КХЛ.
В нынешней России это невозможно сделать
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Ответ Shaiba Bash
В нынешней России это невозможно сделать
Зато возможно не ******* в любой России.
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