Макдэвид набрал 3+1 в матче с «Сиэтлом» и 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 40 очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров, сократив отставание от Маккиннона до 6 баллов

Коннор Макдэвид набрал 3+1 с «Сиэтлом» и 3-м в сезоне достиг отметки 40 очков.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (9:4) и был признан первой звездой.

На счету 28-летнего канадца стало 40 (14+26) очков в 28 играх в текущем сезоне.

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с 19-летним форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини – у игроков идентичные показатели.

Лидирует в гонке форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон, сегодня оставшийся без очков в матче с «Айлендерс» (3:6). У 30-летнего игрока 46 (22+24) баллов в 27 играх.