Назаров о натурализации: «В Европе и Америке в моде культура запрета на все русское. Будем отвечать им своими методами и переманивать сильных иностранцев»

Андрей Назаров высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

«Лимит на легионеров нужно оставить на прежнем уровне. Три человека – вполне адекватное решение. Тем более мы видим тенденцию получения некоторыми иностранцами российских паспортов. Разумеется, всем подряд их выдавать не нужно, но есть действительно достойные ребята, любящие нашу страну и культуру.

Если в Европе и Америке нынче в моде культура запрета на все русское, то будем им отвечать своими методами и переманивать сильных иностранцев.

Кроме того, по-прежнему считаю актуальным вопрос расширения КХЛ по всем направлениям. Лига международная и открыта для всех желающих. Главный критерий – полное соответствие регламенту, в том числе по финансовой составляющей», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.