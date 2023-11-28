Назаров о натурализации: «В Европе и Америке в моде культура запрета на все русское. Будем отвечать им своими методами и переманивать сильных иностранцев»

Теги Андрей Назаров КХЛ лимит на легионеров Политика натурализация Чемпионат.com деньги Хоккей

Андрей Назаров высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

«Лимит на легионеров нужно оставить на прежнем уровне. Три человека – вполне адекватное решение. Тем более мы видим тенденцию получения некоторыми иностранцами российских паспортов. Разумеется, всем подряд их выдавать не нужно, но есть действительно достойные ребята, любящие нашу страну и культуру.

Если в Европе и Америке нынче в моде культура запрета на все русское, то будем им отвечать своими методами и переманивать сильных иностранцев.

Кроме того, по-прежнему считаю актуальным вопрос расширения КХЛ по всем направлениям. Лига международная и открыта для всех желающих. Главный критерий – полное соответствие регламенту, в том числе по финансовой составляющей», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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14 комментариев

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Renki
Баня, водка, гармонь и лосось ждут своих героев.
+19
0
+19
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Михаил
Переманивать судимых иностранцев. Так точнее.
+15
-1
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Валентин и ыч
> Если в Европе и Америке нынче в моде культура запрета на все русское, то будем им отвечать своими методами и переманивать сильных иностранцев.

Например, можно попробовать начать с сильных россиян, которых там нечеловечески притесняют и заставляют жать руки солдатам НАТО.
+12
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SergeyFedorov93
Ответ seppblatter@mail.ru
Бани еще у скифов были, гармонь из Германии) водка да-скрепа💪🏻
И то до конца не понятно, чья это на самом деле скрепа
+7
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maxhonda
Если посчитать, сколько было запретов на проведение концертов, выставок, спектаклей, публикаций литературы и т.п., то получится, что сейчас в моде запрета на всё русское именно в России.
+4
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Всё знаю
Как переманивать будем?)))
Дадим квоту на участие в играх дружбы?))))))))))
+3
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Санитар-волк
Назаров как эксперт. Но во вранье. Недавно смотрел трансляцию концерта Рахманинова из Лондона, с восхитительной русской певицей.
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Melnikov1968
"Кроме того, по-прежнему считаю актуальным вопрос расширения КХЛ по всем направлениям." (с) Конечно, можно. Вправо, влево, вверх, вниз, на север, юг, запад восток, по широте и долготе, по часовой и против часовой стрелке. Единственная загвоздка - регламент и деньги. Назаров, трындеть можно сколько хочешь, особенно, когда за твоими словами нет никаких обязательств.
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DeltaForce
Конечо сильных,всякие Гальченюки не дадут соврать бгг)
+1
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seppblatter@mail.ru
Ответ Renki
Баня, водка, гармонь и лосось ждут своих героев.
Бани еще у скифов были, гармонь из Германии) водка да-скрепа💪🏻
+3
-2
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Пупкин Вольдемар
Ответ Renki
Баня, водка, гармонь и лосось ждут своих героев.
Ещё лапти и матрёшка.
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Кондаша42
В ЕВРОПЕ каждый год: не замечал запретов на русское. Сочувственные взгляды видел, но ноль запретов, Назаров тебе даже драться на льду разрешали ...за рубежом-то ...
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Matador
когда уже Назарова запретят
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Palich86
Живу в Нью-Йорке, вроде ничего не отменяют, не запрещают, ну ладно , поверю на слово человеку
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