Майоров о сокращении лимита: «Советский хоккей прекрасно существовал без легионеров. А мы 11 лет ЧМ выиграть не можем, ОИ проиграли финнам, у которых население в 30 раз меньше»

Борис Майоров высказался о сокращении лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Теперь, значит, наши клубы считают, что их обокрали, вместо пяти легионеров стало три. Дорогие мои физкультурники, хоккеисты, тренеры, вспомните о советском хоккее, который существовал без легионеров, и прекрасно существовал.

А мы на сегодняшний день 11 лет чемпионат мира выиграть не можем, и Олимпиаду последнюю проиграли финнам, у которых население 5 млн всего, в 30 раз меньше, чем в России.

Куда мы идем-то? Надо подумать и вспомнить то, что было раньше. Ну, куда мы гоним?

Я много раз об этом говорил, нашелся еще один человек, кто встал на мою сторону, это Владимир Васильевич Крикунов, который сказал, что мы ж не тренируемся, мы только играем. Мастерство-то растет не в игре, а в тренировке, тренировкой нужно себя подготовить к выступлению в чемпионате страны, а какие могут быть тренировки у нас? Мы через день играем, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.