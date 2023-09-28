Майоров о сокращении лимита: «Советский хоккей прекрасно существовал без легионеров. А мы 11 лет ЧМ выиграть не можем, ОИ проиграли финнам, у которых население в 30 раз меньше»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Крикунов Сборная Финляндии по хоккею Борис Майоров КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир чемпионат СССР лимит на легионеров Хоккей

Борис Майоров высказался о сокращении лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Теперь, значит, наши клубы считают, что их обокрали, вместо пяти легионеров стало три. Дорогие мои физкультурники, хоккеисты, тренеры, вспомните о советском хоккее, который существовал без легионеров, и прекрасно существовал.

А мы на сегодняшний день 11 лет чемпионат мира выиграть не можем, и Олимпиаду последнюю проиграли финнам, у которых население 5 млн всего, в 30 раз меньше, чем в России.

Куда мы идем-то? Надо подумать и вспомнить то, что было раньше. Ну, куда мы гоним?

Я много раз об этом говорил, нашелся еще один человек, кто встал на мою сторону, это Владимир Васильевич Крикунов, который сказал, что мы ж не тренируемся, мы только играем. Мастерство-то растет не в игре, а в тренировке, тренировкой нужно себя подготовить к выступлению в чемпионате страны, а какие могут быть тренировки у нас? Мы через день играем, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.

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14 комментариев

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Александр Ковалев
О, нафталиновая риторика подъехала. А может быть, потому и проиграли финнам, что их игроки играют в сильнейшей лиге и конкурируют с сильнейшим игроками планеты, а не в домашнем чемпионате варятся? Почему такие очевидные вещи до этих дедов не доходят.
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Artur Sekhian
Да вообще пора в советский союз вернуться, там и деньги не нужны были, все равно некуда тратить их было и игроки играли за страну и гимн, а не вот за эти ваши капиталистические блага
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sd4fmwrvz8
Побольше систему пусть вводят Ротенберговскую обворовывая другие клубы и проект красная машина не поможет
+4
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Ярик01
А все потому что базовых клубов два.
Нужно один оставить - СКА, тогда всех победим!
Ну и чемпионат нужен в 10-12 команд из них половина московских, чтобы не жить в самолетах!
+3
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Vedved
Ответ Александр Ковалев
О, нафталиновая риторика подъехала. А может быть, потому и проиграли финнам, что их игроки играют в сильнейшей лиге и конкурируют с сильнейшим игроками планеты, а не в домашнем чемпионате варятся? Почему такие очевидные вещи до этих дедов не доходят.
Представители сильнейшей лиги мира - не приезжали на ОИ)
+1
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Ярик01
Ответ Александр Ковалев
О, нафталиновая риторика подъехала. А может быть, потому и проиграли финнам, что их игроки играют в сильнейшей лиге и конкурируют с сильнейшим игроками планеты, а не в домашнем чемпионате варятся? Почему такие очевидные вещи до этих дедов не доходят.
Я, конечно, извиняюсь, но финнов из НХЛ , не было на олимпиаде ) Исключительно из КХЛ и европейских чемпионатов.
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memphis
Старые привыкли все из-под палки делать. Кто сейчас мешает молодым тренироваться? Работай и развивайся больше других, и получишь больше других.
А "прекрасно существовавшего" советского хоккея больше нет. И это логично - нормальные люди не любят работать из-под палки.
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amurseff03
Дед союза увы давно уже нет.
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рашит мухаметшин
надо играть раз в месяц. тогда попрём. или вообще не играть.
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личные рекорды это не хоккей
раньше спортсмен получал 1,5-2 ставки слесаря на заводе а сейчас на них целые месторождения с нефтью и газом работают
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Кавабунга Шреддоголовый
Дед может сказать хоть что-нибудь путное без приплетания советского хоккея? Это все в прошлом, это давно закончилось. Мастерство растет не только на тренировках, но и в матчах с самыми лучшими, в конкуренции с лучшими. Финны выиграли олимпиаду, потому что игроки постоянно совершенствовались в конкурентной среде, потому что финский хоккей развивался постоянно, а не пел песни про великое прошлое.
И если уж про советский хоккей снова заговорили, то сколько турниров сборная СССР выиграла играя со всеми сильнейшими? На олимпиадах НХЛ до 1998 года не было, чемпионаты мира не в счет. По большому счету кроме кубка Канады-81 больше крупных побед и нет. Советские игроки это выдающиеся игроки, но они играли против сильнейших хоккеистов мира и жили на тренировочной базе почти круглогодично. Сейчас так не прокатит. Всех на сборах не запрешь, в одной команде не соберешь и матчей с сильнейшими сейчас нет, если только в НХЛ ехать и закрепляться там.
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личные рекорды это не хоккей
вы 50 лет со дня суперсерии только тем и занимаетесь что ходите с банкета на банкет как свадебные генералы где вас восхваляют и наливают а тем временем функционеры у вас из под носа спорт весь увели , а теперь горькое похмелье, как Людвиг Аристархович из Нашей Раши, " А кто это сделал?" а оказывается обделались вы сами, пока воспоминаниями жили , клоуны захватили спорт и не вернут уже никогда
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ТимТалер
Система подготовки и отбора пока плохо работает. В детском хоккеи. Чудес не бывает. Другие страны сделали в этом направление несколько шагов вперед.
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Дмитрий
Ответ Artur Sekhian
Да вообще пора в советский союз вернуться, там и деньги не нужны были, все равно некуда тратить их было и игроки играли за страну и гимн, а не вот за эти ваши капиталистические блага
Начнем с отключения западного интернета)))
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