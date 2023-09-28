Майоров о сокращении лимита: «Советский хоккей прекрасно существовал без легионеров. А мы 11 лет ЧМ выиграть не можем, ОИ проиграли финнам, у которых население в 30 раз меньше»
Борис Майоров высказался о сокращении лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Теперь, значит, наши клубы считают, что их обокрали, вместо пяти легионеров стало три. Дорогие мои физкультурники, хоккеисты, тренеры, вспомните о советском хоккее, который существовал без легионеров, и прекрасно существовал.
А мы на сегодняшний день 11 лет чемпионат мира выиграть не можем, и Олимпиаду последнюю проиграли финнам, у которых население 5 млн всего, в 30 раз меньше, чем в России.
Куда мы идем-то? Надо подумать и вспомнить то, что было раньше. Ну, куда мы гоним?
Я много раз об этом говорил, нашелся еще один человек, кто встал на мою сторону, это Владимир Васильевич Крикунов, который сказал, что мы ж не тренируемся, мы только играем. Мастерство-то растет не в игре, а в тренировке, тренировкой нужно себя подготовить к выступлению в чемпионате страны, а какие могут быть тренировки у нас? Мы через день играем, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.
Нужно один оставить - СКА, тогда всех победим!
Ну и чемпионат нужен в 10-12 команд из них половина московских, чтобы не жить в самолетах!
А "прекрасно существовавшего" советского хоккея больше нет. И это логично - нормальные люди не любят работать из-под палки.
И если уж про советский хоккей снова заговорили, то сколько турниров сборная СССР выиграла играя со всеми сильнейшими? На олимпиадах НХЛ до 1998 года не было, чемпионаты мира не в счет. По большому счету кроме кубка Канады-81 больше крупных побед и нет. Советские игроки это выдающиеся игроки, но они играли против сильнейших хоккеистов мира и жили на тренировочной базе почти круглогодично. Сейчас так не прокатит. Всех на сборах не запрешь, в одной команде не соберешь и матчей с сильнейшими сейчас нет, если только в НХЛ ехать и закрепляться там.