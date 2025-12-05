Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом». Он сыграл 29:27 – максимальное время в этом сезоне

Иван Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом».

Защитник «Коламбуса » Иван Проворов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (6:5 Б).

На счету 28-летнего россиянина стало 9 (4+5) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Иван (29:27 – максимальное время в этом сезоне, «+1») реализовал 1 из 4 бросков, сделал 2 блока, допустил 1 потерю и получил малый штраф.