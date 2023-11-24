Третьяк о сокращении лимита: «60 мест освободилось для молодых хоккеистов – будущих кандидатов в сборную. Плюс не так много иностранцев хочет в КХЛ, финнов и шведов запугивают»

Владислав Третьяк высказался о сокращении лимита на легионеров.

– Если говорить о нововведениях в , насколько полезно сокращение числа легионеров в команде с пяти человек до трех?

– Я считаю, что сокращение легионеров повлияло на уровень нашего хоккея. Практически все команды подравнялись. Для нас очень важно, что 60 мест освободилось для молодых наших хоккеистов. Сегодня они могут показать себя, это будущие кандидаты в сборную.

Плюс не так много иностранцев, которые хотят играть в КХЛ, это больше американцы и канадцы. Финнов и шведов запугивают, и они не могут сюда приехать. Сегодня есть время обратить внимание на наши внутренние проблемы. Мы даем молодежи зарекомендовать себя, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.