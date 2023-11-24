Третьяк о сокращении лимита: «60 мест освободилось для молодых хоккеистов – будущих кандидатов в сборную. Плюс не так много иностранцев хочет в КХЛ, финнов и шведов запугивают»
Владислав Третьяк высказался о сокращении лимита на легионеров.
– Если говорить о нововведениях в КХЛ, насколько полезно сокращение числа легионеров в команде с пяти человек до трех?
– Я считаю, что сокращение легионеров повлияло на уровень нашего хоккея. Практически все команды подравнялись. Для нас очень важно, что 60 мест освободилось для молодых наших хоккеистов. Сегодня они могут показать себя, это будущие кандидаты в сборную.
Плюс не так много иностранцев, которые хотят играть в КХЛ, это больше американцы и канадцы. Финнов и шведов запугивают, и они не могут сюда приехать. Сегодня есть время обратить внимание на наши внутренние проблемы. Мы даем молодежи зарекомендовать себя, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
...мы ещё покажем этим кубинцам, что такое форчекинг😇
Может кое что другое?
Ладно в футболе есть Занзибар и Куба,а в хоккее кто?!
Правильно, только 20 матчей с белорусами.
Вот видишь, у тебя негатив к своей Родине.
А что она тебе плохого сделала?
Играли же в СССР одни рассияне и нормально - всех убивали в одну калитку !
Где то в Ростове заплакал Валерий Георгиевич больше 49 человек он найти не смог
Пусть в высшей лиге плетут интриги
И пусть канадским зовут хоккей -
За нами слово, - до встречи снова!
А футболисты - до лучших дней.
В. С. Высоцкий