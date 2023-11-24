Третьяк о сокращении лимита: «60 мест освободилось для молодых хоккеистов – будущих кандидатов в сборную. Плюс не так много иностранцев хочет в КХЛ, финнов и шведов запугивают»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Владислав Третьяк высказался о сокращении лимита на легионеров.

– Если говорить о нововведениях в КХЛ, насколько полезно сокращение числа легионеров в команде с пяти человек до трех?

– Я считаю, что сокращение легионеров повлияло на уровень нашего хоккея. Практически все команды подравнялись. Для нас очень важно, что 60 мест освободилось для молодых наших хоккеистов. Сегодня они могут показать себя, это будущие кандидаты в сборную.

Плюс не так много иностранцев, которые хотят играть в КХЛ, это больше американцы и канадцы. Финнов и шведов запугивают, и они не могут сюда приехать. Сегодня есть время обратить внимание на наши внутренние проблемы. Мы даем молодежи зарекомендовать себя, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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36 комментариев

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al
не в какую-то там "сборную", а в Красную Машину!
...мы ещё покажем этим кубинцам, что такое форчекинг😇
+27
0
+27
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Александр Романов
60 престарелых хоккеистов ещё на год останутся в лиге
+21
-1
+20
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Башмак Нирванов
Он точно уверен, что на количество и, главное, качество легионеров повлиял лимит?
Может кое что другое?
+6
-1
+5
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snork
Сборной играть не с кем, игры не интересные и не имеют никакого значения, а хорошие иностранные игроки усилили бы наш чемпионат. Владислав агент какой то что ли?
+5
0
+5
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VictorVallecano
Ответ al
не в какую-то там "сборную", а в Красную Машину! ...мы ещё покажем этим кубинцам, что такое форчекинг😇
Причем тем же, что и в футбол играли. Нужно только купить им коньки.
+4
0
+4
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Дмитрий Иванов
Ответ ivan555navi
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да дружок, такого замнунусованного пользователя я встречал 🤣
+3
0
+3
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KMR
И где эта сборная будет? С кем играть?
Ладно в футболе есть Занзибар и Куба,а в хоккее кто?!
+2
0
+2
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Антон Некрасов
Ответ ivan555navi
Хорошие иностранные игроки стоят хороших денег, а при потолке в 945 млн. рублей, больше чем на 3-х хороших денег не будет.
любимому тренеру своему дятлу расскажи это, у него на всех хватит
+2
0
+2
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Антон Некрасов
Ответ ivan555navi
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а за цены на бензин в стране пояснишь?)
+2
0
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Антон Некрасов
Ответ ivan555navi
Ты знаешь, у меня знакомый есть, у него сын 23 года, он даже не имея профильного образования, а с подросткового возраста увлекался компьютерной графикой - создавал разные картинки. Так вот, сейчас зарабатывает от 200 т.р. и он ни разу ни меня, ни своего отца не спрашивал про цену на бензин.
ну не все же могут так зарабатывать , друг, разве не так ? а я просто думал ты умный сильно и сможешь объяснить мне нищему , глупому , видимо ты тоже далеко не ушел )
+2
0
+2
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Антон Некрасов
да заглохни уже, пустобрёх! как рр 1 раз выложат и целый день потом с одним персонажем в новостях , бесполезным !
+3
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Oleg Olegov
Это кстати мы с батей финнов и шведов запугиваем.
+1
0
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Вечно в бане
Ответ KMR
И где эта сборная будет? С кем играть? Ладно в футболе есть Занзибар и Куба,а в хоккее кто?!
Что может быть лучше 10 матчей с белорусами?

Правильно, только 20 матчей с белорусами.
+1
0
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Дмитрий Иванов
Ответ ivan555navi
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да вы прям льстите себе господин Наполеон😂
+1
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Антон Некрасов
Ответ ivan555navi
А какие препятствия в этом деле существуют для всех?
их множество в этой стране , особенно в регионах
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ivan555navi
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Ответ Антон Некрасов
их множество в этой стране , особенно в регионах
"в этой стране"
Вот видишь, у тебя негатив к своей Родине.
А что она тебе плохого сделала?
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Антон Некрасов
Ответ ivan555navi
"в этой стране" Вот видишь, у тебя негатив к своей Родине. А что она тебе плохого сделала?
а что она может или могла для меня сделать ? она умеет только забирать , время , деньги , здоровье ...
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ivan555navi
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Ответ Prokuror Prokurorov
Ну, вообще чемпионат действительно стал интереснее, Спартак, Торпедо, Северсталь на Западе приятно удивляют, но в то же время без сильной конкуренции топ игроку будет сложно прогрессировать. Сорокин и Шестеркин сейчас два лучших вратаря ночной хоккейной лиги, а стали бы они топами, не играй с ними Юхансон, Салак и Коскинен, а какие нибудь Максимы Третьяки? Я сомневаюсь.
При отмене лимита и потолка зарплат, приедут не юхансоны, а средне и низкосортные игроки и будут создавать конкуренцию нашим игрокам, а у нас средних и своих выше крыши.
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ivan555navi
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Ответ snork
Сборной играть не с кем, игры не интересные и не имеют никакого значения, а хорошие иностранные игроки усилили бы наш чемпионат. Владислав агент какой то что ли?
Хорошие иностранные игроки стоят хороших денег, а при потолке в 945 млн. рублей, больше чем на 3-х хороших денег не будет.
0
0
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ivan555navi
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Ответ Антон Некрасов
любимому тренеру своему дятлу расскажи это, у него на всех хватит
Так ты хвалишь РР или ругаешь?
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Антон Некрасов
Ответ ivan555navi
Так ты хвалишь РР или ругаешь?
я его ненавижу всей своей душой !!! за то , что решил , что за деньги можно делать , что вздумается ..к поклонникам его отношусь также !
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ivan555navi
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Ответ Антон Некрасов
я его ненавижу всей своей душой !!! за то , что решил , что за деньги можно делать , что вздумается ..к поклонникам его отношусь также !
Ты пойми, что ты выдумал себе это. У тебя нет никаких фактов каких-либо нарушений или подкупа со стороны РР.
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KMR
Ответ Вечно в бане
Что может быть лучше 10 матчей с белорусами? Правильно, только 20 матчей с белорусами.
)
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ivan555navi
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Ответ Антон Некрасов
ну не все же могут так зарабатывать , друг, разве не так ? а я просто думал ты умный сильно и сможешь объяснить мне нищему , глупому , видимо ты тоже далеко не ушел )
А какие препятствия в этом деле существуют для всех?
0
0
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Дмитрий Иванов
Ответ ivan555navi
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ivan555navi
Ответ Дмитрий Иванов
да вы прям льстите себе господин Наполеон😂
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ivan555navi
Ответ Дмитрий Иванов
да дружок, такого замнунусованного пользователя я встречал 🤣
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Сибирский литовец
в сколько уже натуролизовали? не 60 ?
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Prokuror Prokurorov
Ну, вообще чемпионат действительно стал интереснее, Спартак, Торпедо, Северсталь на Западе приятно удивляют, но в то же время без сильной конкуренции топ игроку будет сложно прогрессировать. Сорокин и Шестеркин сейчас два лучших вратаря ночной хоккейной лиги, а стали бы они топами, не играй с ними Юхансон, Салак и Коскинен, а какие нибудь Максимы Третьяки? Я сомневаюсь.
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вовочка6762
Третьяк прав.
Играли же в СССР одни рассияне и нормально - всех убивали в одну калитку !
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Mukunku 64
60 мест освободилось для молодых наших хоккеистов, это будущие кандидаты в сборную..
Где то в Ростове заплакал Валерий Георгиевич больше 49 человек он найти не смог
Пусть в высшей лиге плетут интриги
И пусть канадским зовут хоккей -
За нами слово, - до встречи снова!
А футболисты - до лучших дней.
В. С. Высоцкий
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Григ77
Когда ближайший матч сборной ?
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Кино Музыка
В футболе бы так.
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maxhonda
Получается, надо совсем запрещать легионеров. Третьяк к этому ведёт?
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осетов - пилот болида смерти
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Щас Бартез86 раскидает про Йозе и его воспитанников. Он где то тут затаился и караулит новости о йозе, чтоб урвать плюсиков. И это в 37 лет!🤡
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