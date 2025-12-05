Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс» – 2-м после травмы. У него 13 очков в 19 играх в сезоне
Валерий Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс».
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:6).
30-летний россиянин отличился во 2-й игре после травмы, из-за которой пропустил 8 матчей. В текущем сезоне у него 13 (6+7) баллов в 19 играх при полезности «+2».
Сегодня Валерий (16:23, «минус 1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости