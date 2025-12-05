Свечников против «Торонто»: 5-й подряд матч без голов, 5 бросков, 3 хита и малый штраф за 17:45. У него 7+7 в 26 играх в сезоне
Андрей Свечников продлил безголевую серию до 5 матчей.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:5).
В текущем сезоне у 25-летнего россиянина 14 (7+7) очков в 26 играх при полезности «+1». В последних 5 матчах – 2 (0+2) балла.
Сегодня Свечников (17:45, нейтральная полезность) отметился 5 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 1 блоком. Также он допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
