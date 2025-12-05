Малкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1375 очков), обогнав Модано. До идущего 25-м Бретта Халла – 16 баллов
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:3).
В текущем сезоне в активе нападающего стало 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1375 (522+853) баллов в 1239 играх.
Малкин вышел на чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Майка Модано (1374 в 1499).
На 25-м месте идет Бретт Халл (1391 в 1269), на 24-м – Люк Робитайл (1394 в 1431).
