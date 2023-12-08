КХЛ может изменить лимит на легионеров: «В случае поддержки со стороны клубов лига проработает данный вопрос с Министерством спорта»

Теги КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Хоккей

КХЛ может изменить лимит на легионеров.

8 декабря в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.

На обсуждение был вынесен вопрос по количеству легионеров.

«В текущем сезоне оно было сокращено с пяти до трех. Сейчас в 20 российских командах на контрактах находится 58 легионеров, в прошлом сезоне, при лимите в пять человек, в 19 командах после окончания периода дозаявок было 54 легионера.

По итогам совещания будет проведено голосование клубов, в случае поддержки со стороны клубов изменений в существующий лимит лига проработает данный вопрос с Министерством спорта РФ», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

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9 комментариев
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Какой-то подозрительный поток базы от КХЛ
И лимит увеличить, и нерф обменов между двумя клубами, и календарь
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Лайфхак из российского футбола: Изменить лимит за неделю до старта чемпионата. Рано начали что то менять.
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Присосались к кормушке и туда-сюда тасуют колоду, Уважаемые в прошлом люди , потерявшие лицо. Печально это.
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Ответ Clever_mind
Легионеров легче заманить в провинцию, нежели наших. Нетрудно догадаться, какой именно клуб, лоббирует возвращение прежнего лимита)))
Какой?
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Ответ Clever_mind
Легионеров легче заманить в провинцию, нежели наших. Нетрудно догадаться, какой именно клуб, лоббирует возвращение прежнего лимита)))
Восточные топы?)
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