КХЛ может изменить лимит на легионеров: «В случае поддержки со стороны клубов лига проработает данный вопрос с Министерством спорта»

КХЛ может изменить лимит на легионеров.

8 декабря в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.

На обсуждение был вынесен вопрос по количеству легионеров.

«В текущем сезоне оно было сокращено с пяти до трех. Сейчас в 20 российских командах на контрактах находится 58 легионеров, в прошлом сезоне, при лимите в пять человек, в 19 командах после окончания периода дозаявок было 54 легионера.

По итогам совещания будет проведено голосование клубов, в случае поддержки со стороны клубов изменений в существующий лимит лига проработает данный вопрос с Министерством спорта РФ», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.