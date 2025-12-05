  • Спортс
Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка – 18 баллов

Артемий Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в пустые ворота и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2). 

В активе 34-летнего россиянина стало 30 (9+21) баллов в 29 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности. 

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 900 (311+589) очков в 781 игре. 

Панарин стал 8-м игроком из России в истории НХЛ, достигнувшим такой отметки. 

Его опережают Александр ОвечкинВашингтон», 1652 балла в 1519 играх), Евгений МалкинПиттсбург», 1375 в 1239), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Никита Кучеров («Тампа», 1028 в 828) и Павел Дацюк (918 в 953).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
