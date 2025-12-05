Капризов остался без очков во 2-м матче подряд. У него 3 броска, 2 потери и «минус 4» за 20:34 против «Калгари»

Кирилл Капризов против «Калгари»: 0+0 и «минус 4» по полезности.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (1:4).

В 28 играх в сезоне у 28-летнего россиянина 31 (17+14) очко при полезности «минус 3». Он не отметился результативными действиями в двух последних встречах.

Сегодня Кирилл (20:34) завершил встречу с «минус 4» – худший показатель в «Уайлд» наряду с форвардом Мэттью Болди.

У нападающего 3 броска в створ, 1 блок и 2 потери.