Спунер о натурализации в КХЛ: «Умное решение – сэкономить место для легионера. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная языка»

Форвард «Авангарда» Райан Спунер высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

Недавно гражданство России получили американский защитник « » и канадский защитник « » .

«Это не то, что я бы сделал. У меня уже есть канадский паспорт. Это умное решение – сэкономить место для легионера таким образом.

В Беларуси такое давно практикуют. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная местного языка. Но это однозначно позитивно влияет на команду», – сказал .

Менелл об изучении русского языка: «Когда я понял, что получу паспорт, нанял преподавателей. Очень тяжело, но прогресс есть»

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?