Спунер о натурализации в КХЛ: «Умное решение – сэкономить место для легионера. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная языка»
Форвард «Авангарда» Райан Спунер высказался о натурализации легионеров в КХЛ.
Недавно гражданство России получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл и канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.
«Это не то, что я бы сделал. У меня уже есть канадский паспорт. Это умное решение – сэкономить место для легионера таким образом.
В Беларуси такое давно практикуют. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная местного языка. Но это однозначно позитивно влияет на команду», – сказал Спунер.
Менелл об изучении русского языка: «Когда я понял, что получу паспорт, нанял преподавателей. Очень тяжело, но прогресс есть»
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