Спунер о натурализации в КХЛ: «Умное решение – сэкономить место для легионера. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная языка»

Теги Авангард Амур Динамо Минск КХЛ Динамо Райан Спунер лимит на легионеров натурализация Бреннан Менелл Кэмерон Ли Хоккей

Форвард «Авангарда» Райан Спунер высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

Недавно гражданство России получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл и канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли

«Это не то, что я бы сделал. У меня уже есть канадский паспорт. Это умное решение – сэкономить место для легионера таким образом.

В Беларуси такое давно практикуют. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная местного языка. Но это однозначно позитивно влияет на команду», – сказал Спунер.

Менелл об изучении русского языка: «Когда я понял, что получу паспорт, нанял преподавателей. Очень тяжело, но прогресс есть»

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?

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7 комментариев

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Stucker
Ответ Ярославец75
Мое мнение, получить гражданство можно только при условии:В первую очередь знание языка.Далее,знание истории. Если вас военнообязаный, то постановка на учет в военкомат с дальнейшим призывом в Армию. И это должно касаться абсолютно всех новых граждан РФ!
Знание какой истории? По учебникам мединского?
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Ярославец75
Мое мнение, получить гражданство можно только при условии:В первую очередь знание языка.Далее,знание истории. Если вас военнообязаный, то постановка на учет в военкомат с дальнейшим призывом в Армию. И это должно касаться абсолютно всех новых граждан РФ!
+14
-5
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ГЕНПЛАН
Ответ Ярославец75
Мое мнение, получить гражданство можно только при условии:В первую очередь знание языка.Далее,знание истории. Если вас военнообязаный, то постановка на учет в военкомат с дальнейшим призывом в Армию. И это должно касаться абсолютно всех новых граждан РФ!
Россия - страна с непредсказуемым прошлым (с)
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vdvbill.e1.ru
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Это Россия детка!
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