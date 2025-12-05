КХЛ. «Салават» был сильнее «Ак Барса», ЦСКА обыграл «Трактор», «Металлург» проиграл «Нефтехимику»
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» был сильнее «Ак Барса» (4:1), ЦСКА обыграл «Трактор» (3:2), «Автомобилист» переиграл «Северсталь» (4:1), «Металлург» проиграл «Нефтехимику» (1:2 ОТ).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
