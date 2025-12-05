КХЛ. «Салават» был сильнее «Ак Барса», ЦСКА обыграл «Трактор», «Металлург» проиграл «Нефтехимику»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET чемпионате КХЛ «Салават Юлаев » был сильнее «Ак Барса » (4:1), ЦСКА обыграл «Трактор » (3:2), «Автомобилист» переиграл «Северсталь» (4:1), «Металлург » проиграл «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ