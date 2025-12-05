Марченко забил 9-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Детройтом» – 1-м после травмы. У него 23 очка и «+9» в 23 играх в сезоне
Кирилл Марченко забил 9-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Детройтом».
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:5 Б) и забил победный буллит в послематчевой серии.
25-летний россиянин был признан третьей звездой встречи (выше в тройке оказались его партнеры – Адам Фантилли с дублем и Зак Веренски с 0+3).
В текущем сезоне на счету Марченко стало 23 (9+14) очка в 23 играх при полезности «+9». Сегодняшний матч стал для него первым после пропуска 4 игр из-за растяжения мышцы.
Кирилл (19:43, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости