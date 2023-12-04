«Поговаривают, Овечкин веселился летом, не готовился должным образом. Но можно ли указывать человеку, переписавшему рекорды НХЛ? Александр Михайлович еще покажет себя». Платон Беседин об Ови
Писатель Платон Беседин дал оценку результативности Александра Овечкина в НХЛ.
«Кто лучший российский хоккеист прямо сейчас? Человек, не особо следящий за хоккеем, осторожно ответит: Александр Овечкин.
Вообще, похоже, в любой новости о хоккее, так или иначе, проскальзывает упоминание Великой Восьмерки. И, действительно, весь мир (не только хоккейный, а реально весь) ждет, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки (894 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ).
Но что-то в этом сезоне у Александра Михайловича идет не так. Перестраивается его команда «Вашингтон Кэпиталс» – новый тренер, обновление состава, тактики. Не получается у Овечкина забивать даже коронные голы из своего «офиса» в большинстве. Пять шайб в 21 матче – это не то, на что надеялись болельщики.
Поговаривают, что Овечкин слишком много веселился этим летом, а потому должным образом не подготовился к сезону. Но можно ли что-то указывать человеку, переписавшему десятки рекордов НХЛ? Уверен, Александр Михайлович еще покажет себя», – поделился мыслями Беседин.
Александр Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярных чемпионатов) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
У Овечкина – худший старт в карьере. И кажется, это не случайность
Почему ему нельзя?