«Поговаривают, Овечкин веселился летом, не готовился должным образом. Но можно ли указывать человеку, переписавшему рекорды НХЛ? Александр Михайлович еще покажет себя». Платон Беседин об Ови

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Писатель Платон Беседин дал оценку результативности Александра Овечкина в НХЛ.

«Кто лучший российский хоккеист прямо сейчас? Человек, не особо следящий за хоккеем, осторожно ответит: Александр Овечкин.

Вообще, похоже, в любой новости о хоккее, так или иначе, проскальзывает упоминание Великой Восьмерки. И, действительно, весь мир (не только хоккейный, а реально весь) ждет, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки (894 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ).

Но что-то в этом сезоне у Александра Михайловича идет не так. Перестраивается его команда «Вашингтон Кэпиталс» – новый тренер, обновление состава, тактики. Не получается у Овечкина забивать даже коронные голы из своего «офиса» в большинстве. Пять шайб в 21 матче – это не то, на что надеялись болельщики.

Поговаривают, что Овечкин слишком много веселился этим летом, а потому должным образом не подготовился к сезону. Но можно ли что-то указывать человеку, переписавшему десятки рекордов НХЛ? Уверен, Александр Михайлович еще покажет себя», – поделился мыслями Беседин.

Александр Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярных чемпионатов) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

У Овечкина – худший старт в карьере. И кажется, это не случайность

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17 комментариев
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Кто такой Платона Беседин?
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А можно ли человеку, много лет живущему в Вашингтоне, указывать гражданам РФ, как нужно любить Путина?
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-6
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У Басты тусил на передаче еще 😁
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Логично ,раньше прокатывало так ,а сейчас организм в силу возраста дал сбой
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Лучший российский игрок НХЛ прямо сейчас - это Никита Кучеров
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Платон мне друг, но истина дороже.
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Каждый пук каждого Платона будете публиковать?
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Его жизнь со своим счастьем и проблемами ,чего в неё лесть -он уже давно сам не мальчик !
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Ответ jqzn88xn6n
Кто такой Платона Беседин?
Кто-то.
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Ответ Maxim Shumov
А можно ли человеку, много лет живущему в Вашингтоне, указывать гражданам РФ, как нужно любить Путина?
Но вы же жители Грузии и Прибалтики учите нас
Почему ему нельзя?
+4
-3
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Да тут не вооруженным глазом видно,что он функционально не готов,а какая причина стоит только догадываться.
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Платон мне друг, но Бузова дороже (с)
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У Александра отец зимой умер , какое веселье. Бред собачий пишут.
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Ответ jqzn88xn6n
Кто такой Платона Беседин?
Какой-то родительно-именительный тип.
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Ответ jqzn88xn6n
Кто такой Платона Беседин?
Писатель
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