Буре о том, что Овечкин близок к отметке в 1500 очков в НХЛ: «Саша представляет Россию, пусть и играет за «Вашингтон». Это достижение выглядит очень круто»

Павел Буре высказался о том, что Александр Овечкин близок к отметке в 1500 очков.

В 20 играх в текущем сезоне НХЛ 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1499 (827+672) очков в 1367 играх.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– набрал 1499-е очко в карьере. Скоро у него будет юбилей – 1500. Вас восхищает эта цифра?

– Саша представляет Россию в НХЛ, пусть и играет за «Вашингтон». Я думаю, это достижение выглядит очень круто – и для Овечкина, и для страны в целом.

– А ведь ему уже 38 лет. Тяжело в таком возрасте быть результативным в НХЛ.

– Я не знаю, сам в 38 лет не играл – я в 32 уже закончил. Мне уже в 32 года было тяжело, – сказал экс-игрок клубов НХЛ Павел Буре.