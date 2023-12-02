Буре о том, что Овечкин близок к отметке в 1500 очков в НХЛ: «Саша представляет Россию, пусть и играет за «Вашингтон». Это достижение выглядит очень круто»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Павел Буре Матч ТВ Хоккей

Павел Буре высказался о том, что Александр Овечкин близок к отметке в 1500 очков.

В 20 играх в текущем сезоне НХЛ 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1499 (827+672) очков в 1367 играх.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Александр Овечкин набрал 1499-е очко в карьере. Скоро у него будет юбилей – 1500. Вас восхищает эта цифра?

– Саша представляет Россию в НХЛ, пусть и играет за «Вашингтон». Я думаю, это достижение выглядит очень круто – и для Овечкина, и для страны в целом.

– А ведь ему уже 38 лет. Тяжело в таком возрасте быть результативным в НХЛ.

– Я не знаю, сам в 38 лет не играл – я в 32 уже закончил. Мне уже в 32 года было тяжело, – сказал экс-игрок клубов НХЛ Павел Буре.

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12 комментариев
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Хоспаде.....наши функционеры от спорта могут что-то комментировать НЕ через призму национальности и патриотизма?)
Его про 1500 очков Овечкина спрашивают, а он с ходу лепит "Он представляет Россию"
Живые зомби)

Как же деньги и власть меняют людей: Коваленко, Фетисов, Буре, Третьяк....да длинный список.
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Все будет, надо только подождать. Игры с Вегасом)
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Все хоккеисты из РФ играют в НХЛ только чтобы представлять Великую Россию и боготворить деда, спору нет
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Легенда о легенде, среди наших конечно, успехов и удачи!
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Так ведь то, что Саша играет за Вашингтон - это полное иноагенство, представляет столицу врага
Аа, ну тут другое, ватные высказывания всегда играют на функционеров))
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Душой он, конечно, с нами
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"...пусть играет за Вашингтон...", ну ладно, хорошо.
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Ответ Maxim Shumov
Все хоккеисты из РФ играют в НХЛ только чтобы представлять Великую Россию и боготворить деда, спору нет
Ну кроме Задорова. Тот предатель, потому что платит налоги в чужую страну и не играет в КХЛ. А ведь ещё может там пожимать руки натовским военным. Вот он нехороший. Главное не перепутать.
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Ответ maxhonda
Ну кроме Задорова. Тот предатель, потому что платит налоги в чужую страну и не играет в КХЛ. А ведь ещё может там пожимать руки натовским военным. Вот он нехороший. Главное не перепутать.
Панарин тоже редиска. И то что налысо побрился ему не поможет. Все припомним предателю родины, за то что над дедом стебался. Все кто против деда предатели родины
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