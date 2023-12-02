Буре о том, что Овечкин близок к отметке в 1500 очков в НХЛ: «Саша представляет Россию, пусть и играет за «Вашингтон». Это достижение выглядит очень круто»
Павел Буре высказался о том, что Александр Овечкин близок к отметке в 1500 очков.
В 20 играх в текущем сезоне НХЛ 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1499 (827+672) очков в 1367 играх.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Александр Овечкин набрал 1499-е очко в карьере. Скоро у него будет юбилей – 1500. Вас восхищает эта цифра?
– Саша представляет Россию в НХЛ, пусть и играет за «Вашингтон». Я думаю, это достижение выглядит очень круто – и для Овечкина, и для страны в целом.
– А ведь ему уже 38 лет. Тяжело в таком возрасте быть результативным в НХЛ.
– Я не знаю, сам в 38 лет не играл – я в 32 уже закончил. Мне уже в 32 года было тяжело, – сказал экс-игрок клубов НХЛ Павел Буре.
Его про 1500 очков Овечкина спрашивают, а он с ходу лепит "Он представляет Россию"
Живые зомби)
Как же деньги и власть меняют людей: Коваленко, Фетисов, Буре, Третьяк....да длинный список.
Аа, ну тут другое, ватные высказывания всегда играют на функционеров))