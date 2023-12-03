У «Вашингтона» 9 бросков за 2 периода в матче против «Вегаса». Овечкин ни разу не бросил в створ или мимо
У «Вашингтона» 9 бросков за 2 периода в матче с «Вегасом».
«Кэпиталс» играют с «Голден Найтс» (0:2 после двух периодов) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После 40 минут игры «Вегас» перебросал «Вашингтон» со счетом 28:9.
Капитан «столичных» Александр Овечкин (09:25 на льду, большинства у «Кэпиталс» не было) не нанес ни одного броска в створ или мимо створа.
Не оставляют в покое Овечкина сам Вашингтон и его болельщики на трибунах. Первые частично подстроили игру команды под своего капитана-ветерана и в целом из-за этого затянули с перестройкой, вторые ходят на стадион в свитерах с фамилией Саши Овечкина и многие из них персонально топят за легенду клуба, ну и чего греха таить: ждут что он будет забивать, чтобы побить рекорд Гретцки.
Как-будто Саня сидит по утрам перед играми на толчке, листает комменты на Спортс.ру и огорченно вздыхает: и так шайба уже какой матч в ворота не идёт, ещё эти на меня давят своими комментами😞😞😞