У «Вашингтона» 9 бросков за 2 периода в матче против «Вегаса». Овечкин ни разу не бросил в створ или мимо

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Вегас Хоккей

У «Вашингтона» 9 бросков за 2 периода в матче с «Вегасом».

«Кэпиталс» играют с «Голден Найтс» (0:2 после двух периодов) в матче регулярного чемпионата НХЛ

После 40 минут игры «Вегас» перебросал «Вашингтон» со счетом 28:9.

Капитан «столичных» Александр Овечкин (09:25 на льду, большинства у «Кэпиталс» не было) не нанес ни одного броска в створ или мимо створа. 

25 комментариев
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Ответ Alexander Bragin
да оставьте вы уже человека в покое, в его возрасте любое движение уже достижение. какие там рекорды. с драфта 2004 по льду передвигаются всего четверо:Он, Евгений Малкин, Блейк Уилер и Алекс Голигоски.
зато ещё много людей с драфта 03 (Павелски, Картер, Сутер, Бёрнс, Перри) Джиордано вообще старше на 2 года , не был задрафтован и ничего, играет худо-бедно, по18 минут в среднем в Торонто и второй блок-шотам в команде
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Ответ Alexander Bragin
да оставьте вы уже человека в покое, в его возрасте любое движение уже достижение. какие там рекорды. с драфта 2004 по льду передвигаются всего четверо:Он, Евгений Малкин, Блейк Уилер и Алекс Голигоски.
А мы то на Спортс.ру то причём насчёт того, чтобы "оставить Овечкина в покое"? Можем только комментить.
Не оставляют в покое Овечкина сам Вашингтон и его болельщики на трибунах. Первые частично подстроили игру команды под своего капитана-ветерана и в целом из-за этого затянули с перестройкой, вторые ходят на стадион в свитерах с фамилией Саши Овечкина и многие из них персонально топят за легенду клуба, ну и чего греха таить: ждут что он будет забивать, чтобы побить рекорд Гретцки.

Как-будто Саня сидит по утрам перед играми на толчке, листает комменты на Спортс.ру и огорченно вздыхает: и так шайба уже какой матч в ворота не идёт, ещё эти на меня давят своими комментами😞😞😞
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Ну двадцатку за сезон как-нибудь выбьет.
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Ну это шампиньоны всея лиги, с ними просто и быть не могло
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Ответ АРХАТ
Ну двадцатку за сезон как-нибудь выбьет.
из них 15 будет в пустые)
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На Вашингтон последние матчи грустно смотреть. :(
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Ответ omsk1716
Так не пойдет, нужно что-то менять. Либо тренера, либо пару достойных приобретений. Для франшизы важно, чтобы Овечкин побил рекорд, руководство должно пошевелить мозгами. Ну и Овечкину за ум бы взяться,
У кого НХЛ купила права на хоккей, чтобы быть франшизой и создавались ли удобные условия для Грецки?)
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Ответ omsk1716
Так не пойдет, нужно что-то менять. Либо тренера, либо пару достойных приобретений. Для франшизы важно, чтобы Овечкин побил рекорд, руководство должно пошевелить мозгами. Ну и Овечкину за ум бы взяться,
тренер из этого состава как раз неплохо выжимает.
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Ответ Einfach Safari
Бернс и Джиордано обладатели Норриса на секундочку, Перри вообще все на свете выиграл, кроме кубка Гагарина плюс имеет Харт и Ришар, а Павелски уже сейчас 11 шайб положил, просто я к тому, что не просто так Овечкин превратился в балласт за лето
Всё что ты перечислил уместется на маленькой полочке, а Ови нужен большой стеллаж, в одном ты прав, Саня резко сдал и винить должен сам себя, но думаю шайб 25-30 всё равно должен забросить, ещё почти шесть месяцев играть.
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чем раньше саша закончит тем будет лучше для болел вашика,,,
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"Вашингтон" выглядит очень удручающе.
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Ответ seppblatter@mail.ru
У кого НХЛ купила права на хоккей, чтобы быть франшизой и создавались ли удобные условия для Грецки?)
Причем тут НХЛ, здесь разговор идет о том, что он франчайз игрок клуба и для клуба важно, чтобы их игрок побил рекорд
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Ответ omsk1716
Так не пойдет, нужно что-то менять. Либо тренера, либо пару достойных приобретений. Для франшизы важно, чтобы Овечкин побил рекорд, руководство должно пошевелить мозгами. Ну и Овечкину за ум бы взяться,
Для какой ещё франшизы? Для бренда
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Ответ seppblatter@mail.ru
Франчайз игрок клуба. Так это Овечкин купил у Питтсбурга право играть в хоккей в их свитере. Понял.
Причем здесь Питтсбург!???
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Ответ МОН66
чем раньше саша закончит тем будет лучше для болел вашика,,,
Закончит што? Свою безголевую серию?)
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Ответ Валерий Сергеевич
Вот по этому они и играют 20 лет в одном режиме, посмотри на их стату, с кем сравнивать, они не когда не будут стоять в одном ряду с Саней.
Бернс и Джиордано обладатели Норриса на секундочку, Перри вообще все на свете выиграл, кроме кубка Гагарина плюс имеет Харт и Ришар, а Павелски уже сейчас 11 шайб положил, просто я к тому, что не просто так Овечкин превратился в балласт за лето
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