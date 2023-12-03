У «Вашингтона» 9 бросков за 2 периода в матче против «Вегаса». Овечкин ни разу не бросил в створ или мимо

У «Вашингтона» 9 бросков за 2 периода в матче с «Вегасом».

«Кэпиталс» играют с «Голден Найтс» (0:2 после двух периодов) в матче регулярного чемпионата .

После 40 минут игры « » перебросал « » со счетом 28:9.

Капитан «столичных» (09:25 на льду, большинства у «Кэпиталс» не было) не нанес ни одного броска в створ или мимо створа.