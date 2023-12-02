Тарпищев об Овечкине: «Многие не хотят, чтобы он рекорд Гретцки побил. За канадца своего болеют. Осталось 67 шайб, за три года он точно их забросит»

Шамиль Тарпищев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (827), уступая лишь (894).

В 20 играх в текущем сезоне форвард набрал 14 (5+9) баллов.

«Многие говорят о давлении на Овечкина, но я не думаю, что это давление. «Вашингтон» превратился в команду, которая мало забивает.

Они реально мало забивают, если сравнивать с другими командами. Выигрывают со счетом 2:1, иногда сами вообще не забивают ни одной за матч. В этом корень зла.

А потом к многие относятся особенным образом, ведь многие не хотят, чтобы он рекорд Гретцки побил. Они за своего канадца болеют и не хотят, чтобы Овечкин становился лучшим.

Овечкин привыкнет к мысли, что осталось еще какое-то количество шайб забросить, и у него все пойдет как надо. Просто команда « » стала другой. Теперь шансов забить значительно меньше у Овечкина, чем раньше.

Нападение должно быть эмоционально сильным, чтобы много создавалось моментов. А у «Вашингтона» каждый момент выкорчевывается через кровь. И забить становится сложнее. Команда потеряла лицо в атаке, дело не в Овечкине. Это вопрос командной игры в атаке, нет обилия моментов.

Осталось 67 шайб, за три года Овечкин точно их забросит», – сказал глава Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев.