Тарпищев об Овечкине: «Многие не хотят, чтобы он рекорд Гретцки побил. За канадца своего болеют. Осталось 67 шайб, за три года он точно их забросит»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Шамиль Тарпищев Уэйн Гретцки НХЛ Матч ТВ Хоккей

Шамиль Тарпищев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 20 играх в текущем сезоне форвард набрал 14 (5+9) баллов.

«Многие говорят о давлении на Овечкина, но я не думаю, что это давление. «Вашингтон» превратился в команду, которая мало забивает.

Они реально мало забивают, если сравнивать с другими командами. Выигрывают со счетом 2:1, иногда сами вообще не забивают ни одной за матч. В этом корень зла.

А потом к Овечкину многие относятся особенным образом, ведь многие не хотят, чтобы он рекорд Гретцки побил. Они за своего канадца болеют и не хотят, чтобы Овечкин становился лучшим.

Овечкин привыкнет к мысли, что осталось еще какое-то количество шайб забросить, и у него все пойдет как надо. Просто команда «Вашингтон» стала другой. Теперь шансов забить значительно меньше у Овечкина, чем раньше.

Нападение должно быть эмоционально сильным, чтобы много создавалось моментов. А у «Вашингтона» каждый момент выкорчевывается через кровь. И забить становится сложнее. Команда потеряла лицо в атаке, дело не в Овечкине. Это вопрос командной игры в атаке, нет обилия моментов.

Осталось 67 шайб, за три года Овечкин точно их забросит», – сказал глава Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев.

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5 комментариев
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Какая чушь! Сам Гретцки топит за побитие рекорда.
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я бы уже не был так в этом уверен
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Эксперт хоккейный) Лучше бы так за теннисом в России следил, как за НХЛ?
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