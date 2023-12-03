«Может, для гонки за Гретцки было бы полезнее, если бы «Вашингтон» шел в лидерах или стал бы аутсайдером – «Сан-Хосе» Востока». Светлов об Овечкине

Теги Вашингтон Сан-Хосе Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Евгений Кузнецов Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов оценил шансы Александра Овечкина превзойти Уэйна Гретцки.

– Лишь пять голов Овечкина в чемпионате ставят под сомнение его снайперскую гонку за рекордом Уэйна Гретцки?

– Во-первых, верю, что Кузнецов вернется на свой высший уровень, а это гарантированные десятки голов для Овечкина.

Во-вторых, даже для нового Александра задача забрасывать 30 шайб за чемпионат – вполне реальная. А это значит, что за два с половиной сезона рекорд Гретцки будет побит.

Тем не менее определенная обеспокоенность действительно существует. В нынешних реалиях задача догнать Гретцки усложняется. Может, для личных рекордов было бы даже лучше, если бы «Вашингтон», как ему и прогнозировали летом, не участвовал бы в кубковой гонке.

– Почему?

– На Востоке очень высокая плотность, борьба за плей-офф будет идти до последнего, 82-го тура. Если «Кэпиталс» будут в ней участвовать, то шанс команды именно в нынешнем, экономичном и прагматичном хоккее. В такой ситуации и Овечкин, и каждый другой игрок будут нацелены прежде всего на командный результат.

Может, для гонки за Гретцки было бы полезнее, если бы «Вашингтон» шел в лидерах или, наоборот, стал бы аутсайдером, если хотите, «Сан-Хосе» Восточной конференции. Тогда на каком-то этапе чемпионата личные задачи стали бы важнее командных, и Овечкин закрыл бы дистанцию за полтора-два сезона, – сказал победитель олимпийского турнира 1988 года в составе сборной СССР Светлов.

Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярных чемпионатов) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Гретцки (894).

У Овечкина – худший старт в карьере. И кажется, это не случайность

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5 комментариев
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Вашингтон сделал ошибку, продлив на такой срок забиваку и на такую зарплату. Кроме того, у него явно нет мотивации тренироваться так, как надо в таком возрасте, это вам не Роналду, который может и в 38 поддерживать соответствующую форму.

Рекорд по голам в регулярке? А кому вообще нужен, если за ним вагона трофеев нет?
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Да все нормально будет, наймет летом спеца и в хорошей форме подойдет к следующему сезону
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Да мы все, комментаторы со спортса, это и пишем))
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Вашингтону было бы полезнее, если бы эта легендарная гонка, в которой участвует толстый седой мужик, стоя в офисе и убивая ПП, закончилась
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