Сергей Светлов оценил шансы Александра Овечкина превзойти Уэйна Гретцки.

– Лишь пять голов Овечкина в чемпионате ставят под сомнение его снайперскую гонку за рекордом ?

– Во-первых, верю, что вернется на свой высший уровень, а это гарантированные десятки голов для Овечкина.

Во-вторых, даже для нового задача забрасывать 30 шайб за чемпионат – вполне реальная. А это значит, что за два с половиной сезона рекорд Гретцки будет побит.

Тем не менее определенная обеспокоенность действительно существует. В нынешних реалиях задача догнать Гретцки усложняется. Может, для личных рекордов было бы даже лучше, если бы « », как ему и прогнозировали летом, не участвовал бы в кубковой гонке.

– Почему?

– На Востоке очень высокая плотность, борьба за плей-офф будет идти до последнего, 82-го тура. Если «Кэпиталс» будут в ней участвовать, то шанс команды именно в нынешнем, экономичном и прагматичном хоккее. В такой ситуации и Овечкин, и каждый другой игрок будут нацелены прежде всего на командный результат.

Может, для гонки за Гретцки было бы полезнее, если бы «Вашингтон» шел в лидерах или, наоборот, стал бы аутсайдером, если хотите, « » Восточной конференции. Тогда на каком-то этапе чемпионата личные задачи стали бы важнее командных, и Овечкин закрыл бы дистанцию за полтора-два сезона, – сказал победитель олимпийского турнира 1988 года в составе сборной СССР Светлов.

Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярных чемпионатов) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Гретцки (894).

У Овечкина – худший старт в карьере. И кажется, это не случайность