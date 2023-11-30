Ковалев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Если Илья вернется, будем постепенно вводить его в игру, использовать его лучшие качества»

Алексей Ковалев высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

– Очень близок к переходу в «Спартак» . Это пока не состоялось, но возвращение Кови очевидно. Нюансы утрясут в первой половине декабря. Какая может быть роль у Ковальчука в вашей команде – четвертое звено и большинство?

– Во‑первых, вы сами понимаете, что человек давно уже не играл. Ему потребуется время, чтобы вернуться на свой уровень.

Может быть, Илья не будет играть в основных тройках. Но я думаю, что форвард такого калибра всегда может помочь, даже выходя в большинстве. Потому что все равно есть навык, видение площадки.

Может, поначалу Илья будет где‑то уступать в скорости. Все вокруг будет казаться быстрее. Я вспоминаю из своего опыта, когда сам возвращался в хоккей после большого перерыва. Это не так легко, и матчей пять уйдет на адаптацию.

Но если Ковальчук в самом деле вернется, то будем постепенно вводить его в игру, использовать его самые лучшие качества. А там посмотрим, – сказал тренер « »

Ковальчук перейдет в «Спартак». 40-летний форвард возвращается в хоккей после пропуска двух сезонов