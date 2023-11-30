Ковалев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Если Илья вернется, будем постепенно вводить его в игру, использовать его лучшие качества»

Теги Спартак Алексей Ковалев Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

– Очень близок к переходу в «Спартак» Илья Ковальчук. Это пока не состоялось, но возвращение Кови очевидно. Нюансы утрясут в первой половине декабря. Какая может быть роль у Ковальчука в вашей команде – четвертое звено и большинство?

– Во‑первых, вы сами понимаете, что человек давно уже не играл. Ему потребуется время, чтобы вернуться на свой уровень.

Может быть, Илья не будет играть в основных тройках. Но я думаю, что форвард такого калибра всегда может помочь, даже выходя в большинстве. Потому что все равно есть навык, видение площадки.

Может, поначалу Илья будет где‑то уступать в скорости. Все вокруг будет казаться быстрее. Я вспоминаю из своего опыта, когда сам возвращался в хоккей после большого перерыва. Это не так легко, и матчей пять уйдет на адаптацию.

Но если Ковальчук в самом деле вернется, то будем постепенно вводить его в игру, использовать его самые лучшие качества. А там посмотрим, – сказал тренер «Спартака» Алексей Ковалев

Ковальчук перейдет в «Спартак». 40-летний форвард возвращается в хоккей после пропуска двух сезонов

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6 комментариев
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Предположу, что Илья уже свое отыграл.
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Конечно вместо Ковальчука дать поиграть какому то молодому парню перспективному, но мы понимаем , что решали Этот вопрос не с тренерами , а со Спартаковским начальством и приглашают его , как "свадебного генерала " что бы потом устроить пышные проводы , а проф советов по игре игрокам хватит и от тренерского штаба - они не смотрели по ТВ на диване по 800 матчей р потом пришли тренировать -они в них играли в клубах и сборной не зря и команда в верхушке лидеров!
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Илья вернётся , проводим его с фанфарами. Достойный человек. Но в игре , думаю , не больше 7-10 минут за матч . Больше не потянет. Не потому что не сможет , а потому что 40’летнему бегать с 20 летними тяжелая задача .
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Какие у него лучшие качества, в таком возрасте , и физич. форме могут быть ? Он когда и в НХЛ играл , плюс - минус имел рекордно -отрицательный, т.е. никогда на команду не играл , т.е. всегда был эгоистом ,играющим лишь на личную стату. Приехал в КХЛ, одни "обрезы" . Не точные передачи ,которые приводили к контрактам соперника , и соответственно к пропущенным шайба. Какая от него польза ? Образно : забивал -15 , привозил-20 !
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Ответ Серёжа Новиков
Предположу, что Илья уже свое отыграл.
Как болельщику Спартака мне бы не хотелось видеть Илью в качестве игрока в команде. После Авангарда бы сразу перешел, ещё окей, но сейчас поезд уже ушел
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Ответ _Абырвалг_
Какие у него лучшие качества, в таком возрасте , и физич. форме могут быть ? Он когда и в НХЛ играл , плюс - минус имел рекордно -отрицательный, т.е. никогда на команду не играл , т.е. всегда был эгоистом ,играющим лишь на личную стату. Приехал в КХЛ, одни "обрезы" . Не точные передачи ,которые приводили к контрактам соперника , и соответственно к пропущенным шайба. Какая от него польза ? Образно : забивал -15 , привозил-20 !
Абсолютно согласен. Два года назад трусы возил , проветривал с отрицательным КПД.
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