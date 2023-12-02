Владимир Плющев считает Илью Ковальчука лучшим российским игроком в истории НХЛ.

«Ковальчук – лучший россиянин в истории НХЛ, потому что это универсальный игрок, он умеет забивать, отдавать и создавать моменты. Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это мое видение.

Игрока оценивают по индивидуальным качествам, как хоккеиста. Как их еще оценивать, не по женам же.

То, что Ковальчук не брал Кубок Стэнли, это совершенно не принципиально. Кубок выигрывает команда, а не личность. Личность только дополняет. У Ильи не было достойных партнеров в той команде. В любом случае, на том уровне он ярко выступал, а один человек не может выиграть .

Какую из команд Ковальчука я имел ввиду? А какая разница?» – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

В НХЛ Ковальчук выступал за «Атланту», « », « », « » и « ».