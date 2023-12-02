Владимир Плющев: «Ковальчук – лучший россиянин в истории НХЛ. Это универсальный игрок, он умеет забивать, отдавать и создавать моменты»

Теги Нью-Джерси Монреаль Атланта Вашингтон Кубок Стэнли Лос-Анджелес Владимир Плющев Илья Ковальчук НХЛ Хоккей

Владимир Плющев считает Илью Ковальчука лучшим российским игроком в истории НХЛ.

«Ковальчук – лучший россиянин в истории НХЛ, потому что это универсальный игрок, он умеет забивать, отдавать и создавать моменты. Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это мое видение.

Игрока оценивают по индивидуальным качествам, как хоккеиста. Как их еще оценивать, не по женам же. 

То, что Ковальчук не брал Кубок Стэнли, это совершенно не принципиально. Кубок выигрывает команда, а не личность. Личность только дополняет. У Ильи не было достойных партнеров в той команде. В любом случае, на том уровне он ярко выступал, а один человек не может выиграть Кубок Стэнли.

Какую из команд Ковальчука я имел ввиду? А какая разница?» – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

В НХЛ Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». 

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Понятно. Состав НДД 2012 - дно
Малкин взял 3 кубка случайно и его 36 очков в ПО 2009 ничего не стоят, команда за него затащила
Чувак, потративший свой прайм на игру в СКЕ - лучший россиянин в истории НХЛ
Хотя - Малкин, Кучеров и Овечкин не выигрывали легендарный финал ОИ против Германии, до Ковальчука им далеко))
+47
-3
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плющев, похмелись и не неси чушь.
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это мое видение.

Минус 146 за карьеру. Это уже факт.
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скоро проснётся Кожевников и подтвердит.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как же у нас много генераторов случайных фраз))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плющев, налей себе стакан и подумай кто такой Сергей Викторович Федоров, а кто такой Ковальчук?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ага, прекрасно играл в обороне, а иногда даже выдавал шатауты...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федоров, Могильный, Фетисов, Овечкин, Малкин, Кучеров - топ 6 мой лично )
Опять забыл похмелиться Плющев ))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ B@SS
Федоров, Могильный, Фетисов, Овечкин, Малкин, Кучеров - топ 6 мой лично ) Опять забыл похмелиться Плющев ))
Вместо Фетисова Зубов)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Понятно.
Игрока оценивают по индивидуальным качествам, но вот этот игрок с великолепными индивидуальными качествами ничего не выиграл, потому что команды в которых он играл были дном.
Очень логично.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей Орлов
Плющев, похмелись и не неси чушь.
Усатый давно утро со стакана начинает походу, к обеду уже навеселе
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей Орлов
Плющев, похмелись и не неси чушь.
Просто Ковальчук его любимый игрок со времен молодежки. Можно понять.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Артем Зырянов
Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это мое видение. Минус 146 за карьеру. Это уже факт.
Только один сезон в плюсе. Когда из Атланты в Нью Джерси перешёл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Плющева голову сплющило!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Артем Зырянов
Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это мое видение. Минус 146 за карьеру. Это уже факт.
Так дед же сказал - партнеры были плохие. Странно, что не добавил ещё про тренеров - физруков
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федоров вне конкуренции. Ко всему перечисленному в обороне играл отменно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bobby Clarke
Скоро проснётся Кожевников и подтвердит.
Кожева сегодня под капельницей, вряд ли даст экспертное мнение ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У каждого есть право на свое мнение, но сторонников конкретно этого мнения будет меньше, чем альтернатив в виде Ови, Малыча, Кучерова и тд.

Но для сбора комментов такие интервью прямо генератор высказываний, он как будто специально так говорит 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ B@SS
Федоров, Могильный, Фетисов, Овечкин, Малкин, Кучеров - топ 6 мой лично ) Опять забыл похмелиться Плющев ))
Почему практически в каждом подобном топе нет места для Павла Дацюка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ B@SS
Федоров, Могильный, Фетисов, Овечкин, Малкин, Кучеров - топ 6 мой лично ) Опять забыл похмелиться Плющев ))
Зубов однозначно выше Могилы и Овечкина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В плане универсальности Серёга Федоров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Афигеть... Ковалсак лучший "универсал" из россиян в нхл... Не Дац, не Папа Федс, который ещё и защитником играть мог, не Куч, ни кто либо другой.. А именно "мистер обрез, мистер потеря шайбы на синей линии, мистер вечный минус в графе полезности". Ладно бы такую пургу нёс человек, который хоккея в жизни не видел. Но это говорит бывший профессиональный тренер типа. С каждым таким интервью они себя закапывают всё глубже, как хоть сколько нибудь адекватные люди в хоккее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дацюк, Федоров, Зубов?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федоров однозначно лучший
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И Джино: "Да-да, пошел я опять на... "
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При всем уважении к Ковальчуку, но все-таки не лучший. Уверенно входит в десятку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девилз вполне себе ничего были.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий