Владимир Плющев: «Ковальчук – лучший россиянин в истории НХЛ. Это универсальный игрок, он умеет забивать, отдавать и создавать моменты»
Владимир Плющев считает Илью Ковальчука лучшим российским игроком в истории НХЛ.
«Ковальчук – лучший россиянин в истории НХЛ, потому что это универсальный игрок, он умеет забивать, отдавать и создавать моменты. Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это мое видение.
Игрока оценивают по индивидуальным качествам, как хоккеиста. Как их еще оценивать, не по женам же.
То, что Ковальчук не брал Кубок Стэнли, это совершенно не принципиально. Кубок выигрывает команда, а не личность. Личность только дополняет. У Ильи не было достойных партнеров в той команде. В любом случае, на том уровне он ярко выступал, а один человек не может выиграть Кубок Стэнли.
Какую из команд Ковальчука я имел ввиду? А какая разница?» – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
В НХЛ Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».
Малкин взял 3 кубка случайно и его 36 очков в ПО 2009 ничего не стоят, команда за него затащила
Чувак, потративший свой прайм на игру в СКЕ - лучший россиянин в истории НХЛ
Хотя - Малкин, Кучеров и Овечкин не выигрывали легендарный финал ОИ против Германии, до Ковальчука им далеко))
Минус 146 за карьеру. Это уже факт.
Опять забыл похмелиться Плющев ))
Игрока оценивают по индивидуальным качествам, но вот этот игрок с великолепными индивидуальными качествами ничего не выиграл, потому что команды в которых он играл были дном.
Очень логично.
Но для сбора комментов такие интервью прямо генератор высказываний, он как будто специально так говорит 😂