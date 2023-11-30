Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «На сегодня ничего не изменилось. Он будет на Матче звезд КХЛ, там с ним пообщаемся»
Алексей Жамнов высказался о вероятном переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».
Сообщалось, что 40-летний форвард подпишет соглашение с красно-белыми до конца сезона.
«Я уже много раз отвечал на этот вопрос, на сегодняшний день ничего не изменилось.
Когда Илья приедет – тогда мы с ним поговорим. Он будет на Матче звёзд КХЛ, там мы с ним встретимся и пообщаемся», — сказал главный тренер «Спартака».
А если да, то ему уже пора тренироваться с командой, а не тянуть до матча звезд, потом еще месяц адаптироваться будет и в итоге выйдет только в январе играть.