Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «На сегодня ничего не изменилось. Он будет на Матче звезд КХЛ, там с ним пообщаемся»

Алексей Жамнов высказался о вероятном переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

Сообщалось, что 40-летний форвард подпишет соглашение с красно-белыми до конца сезона.

«Я уже много раз отвечал на этот вопрос, на сегодняшний день ничего не изменилось.

Когда Илья приедет – тогда мы с ним поговорим. Он будет на Матче звёзд , там мы с ним встретимся и пообщаемся», — сказал главный тренер « ».