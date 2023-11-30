Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «На сегодня ничего не изменилось. Он будет на Матче звезд КХЛ, там с ним пообщаемся»

Теги Спартак возможные переходы Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов высказался о вероятном переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

Сообщалось, что 40-летний форвард подпишет соглашение с красно-белыми до конца сезона.

«Я уже много раз отвечал на этот вопрос, на сегодняшний день ничего не изменилось.

Когда Илья приедет – тогда мы с ним поговорим. Он будет на Матче звёзд КХЛ, там мы с ним встретимся и пообщаемся», — сказал главный тренер «Спартака».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Да че общаться то? Либо да, либо нет.
А если да, то ему уже пора тренироваться с командой, а не тянуть до матча звезд, потом еще месяц адаптироваться будет и в итоге выйдет только в январе играть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russ Ivan
Жамнов явно не в восторге от такого подписания, ответственности много, а результат и сам смысл вообще не очевидны. Если бы Илья хотя бы предсезонку прошёл с командой, а брать возрастного игрока с дивана для чего?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
Делали бы лучше ставку на "молодых и голодных", а не на " старых и больных".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий