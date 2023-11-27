Ковальчук о первой зарплате: «В «Спартаке» было 500 долларов, 200 себе оставлял – сливали в ночном клубе за ночь. В Америке зашли за кошельком, смотрю – 300 долларов. Говорю агенту: «С ума сошел?»

Теги Спартак Атланта Илья Ковальчук НХЛ КХЛ деньги Хоккей

Илья Ковальчук ответил на вопрос о покупке с первой зарплаты.

– В 16 лет в «Спартаке» я подписал контракт – у меня была зарплата 500 долларов. Тогда это было 15 тысяч рублей. Я думал, что все – богаче меня не существует никого.

Я отдавал 300 родителям, 200 оставлял себе. Тогда в Москве был ночной клуб, назывался он... На Большой Полянке... Вылетело из башки.

– «Дягилев»?

– Какой «Дягилев», ты что? Не-не. Не помню, как он назывался.

Мы жили с Игорем Князевым в номере. У него зарплата 300 долларов, он отдавал родителям – наверное, оставлял половину, и у меня эти 200.

Мы туда приезжали – и за одну ночь все сливали. И мы назад пешком, на метро – я быстро понял, что... Зато было что вспомнить.

Когда приехал в Америку, во-первых, родителям купил квартиру.

Но помню первые ощущения, когда пришел в магазин с агентом, и он мне говорит: «Купи себе кошелек». Мы зашли в какой-то магазин, я смотрю – кошелек за 300 долларов. Говорю: «Ты что, с ума сошел? Не, я это не буду покупать». Потом мы ушли в другое место.

А так... Вещи какие-нибудь, наверное. Знаешь, всегда хотелось... И так есть пять рубашек – и еще какую-нибудь.

У меня много вещей висело по три года с бирками. Мама говорит: «Что у тебя здесь такое? Ни разу не надевал» – сказал нападающий Илья Ковальчук в подкасте «Полный контракт».

6 комментариев

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ermol@y
«Весело» вещам с бирками три года, тьфу на вас…
+9
0
+9
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Mihei4
У нас шкаф стоит в углу,
Он похож на кенгуру,
В него можно все сложить,
Весело в нём будет жить!
+4
0
+4
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Ебздрогыч
У меня много вещей весело по три года с бирками.

Мне вот что-то невесело от работы редакторов. А вещам весело!
+5
-2
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Фут.Боль
Ответ ermol@y
«Весело» вещам с бирками три года, тьфу на вас…
Спасибо, что хоть "не надевал".
+2
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Einfach Safari
кошельчук о кошельке)
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Артём Назмутдинов
Дягилев - из кухни который?
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