Ковальчук о первой зарплате: «В «Спартаке» было 500 долларов, 200 себе оставлял – сливали в ночном клубе за ночь. В Америке зашли за кошельком, смотрю – 300 долларов. Говорю агенту: «С ума сошел?»

Илья Ковальчук ответил на вопрос о покупке с первой зарплаты.

– В 16 лет в « » я подписал контракт – у меня была зарплата 500 долларов. Тогда это было 15 тысяч рублей. Я думал, что все – богаче меня не существует никого.

Я отдавал 300 родителям, 200 оставлял себе. Тогда в Москве был ночной клуб, назывался он... На Большой Полянке... Вылетело из башки.

– «Дягилев»?

– Какой «Дягилев», ты что? Не-не. Не помню, как он назывался.

Мы жили с Игорем Князевым в номере. У него зарплата 300 долларов, он отдавал родителям – наверное, оставлял половину, и у меня эти 200.

Мы туда приезжали – и за одну ночь все сливали. И мы назад пешком, на метро – я быстро понял, что... Зато было что вспомнить.

Когда приехал в Америку, во-первых, родителям купил квартиру.

Но помню первые ощущения, когда пришел в магазин с агентом, и он мне говорит: «Купи себе кошелек». Мы зашли в какой-то магазин, я смотрю – кошелек за 300 долларов. Говорю: «Ты что, с ума сошел? Не, я это не буду покупать». Потом мы ушли в другое место.

А так... Вещи какие-нибудь, наверное. Знаешь, всегда хотелось... И так есть пять рубашек – и еще какую-нибудь.

У меня много вещей висело по три года с бирками. Мама говорит: «Что у тебя здесь такое? Ни разу не надевал» – сказал нападающий в подкасте «Полный контракт».