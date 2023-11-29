Бузова о 1-м номере на джерси от СКА: «Ну, по факту! Я коллекционирую джерси, спасибо, ребят, удачи, без травм»

Ольга Бузова поблагодарила СКА за подаренную атрибутику.

Поп-исполнительница продемонстрировала, как она распаковывает коробку с кепкой, шарфиком и джерси.

– Какая красота, мне тут передали… Спасибо огромное, СКА, ребят, удачи вам сегодня. Еще тут шарфик, ой, класс, джерси должна быть, я ж коллекционирую. Ой, круто, в следующий раз можно с фамилией… (В этот момент Ольга понимает, что на джерси есть ее фамилия) И! Тут фамилия! Лен, подержи! – поделилась эмоциями Бузова.

– Да ладно! Номер один! – вставила свою реплику ее подруга.

– Ну, по факту! Я ж коллекционирую джерси, а от СКА у меня еще не было, спасибо, ребят, удачи вам, без травм, – выразила благодарность Бузова.

Иллюстрация: сторис Ольги Бузовой