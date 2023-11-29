Бузова о 1-м номере на джерси от СКА: «Ну, по факту! Я коллекционирую джерси, спасибо, ребят, удачи, без травм»

Теги СКА светская хроника КХЛ игровая форма Ольга Бузова стиль Хоккей

Ольга Бузова поблагодарила СКА за подаренную атрибутику.

Поп-исполнительница продемонстрировала, как она распаковывает коробку с кепкой, шарфиком и джерси.

– Какая красота, мне тут передали… Спасибо огромное, СКА, ребят, удачи вам сегодня. Еще тут шарфик, ой, класс, джерси должна быть, я ж коллекционирую. Ой, круто, в следующий раз можно с фамилией… (В этот момент Ольга понимает, что на джерси есть ее фамилия) И! Тут фамилия! Лен, подержи! – поделилась эмоциями Бузова.

– Да ладно! Номер один! – вставила свою реплику ее подруга.

– Ну, по факту! Я ж коллекционирую джерси, а от СКА у меня еще не было, спасибо, ребят, удачи вам, без травм, – выразила благодарность Бузова.

Иллюстрация: сторис Ольги Бузовой

 

 

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14 комментариев
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Jeksan
Коллекционер из нее и впрямь неплохой, но не только джерси
+4
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Михаил
По размеру груди номерок
+3
-1
+2
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mpFreeman
Новый вратарь вместо Серебрякова?
+1
0
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Pitts
Кол с минусом (С) Бубнов
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Дмитрий Валерьевич
Отличная была бы пара со Снуп Доггом
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осетов - пилот болида смерти
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Бартеза бы сюда, раз он заступил на вахту собирания плюсиков
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Mikhail 1968
По факту или по факу?
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Птюч, Ёж.
Ответ Jeksan
Коллекционер из нее и впрямь неплохой, но не только джерси
завидуешь?
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Птюч, Ёж.
Ответ Михаил
По размеру груди номерок
кого здесь только нет((
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Птюч, Ёж.
Ответ трахтенберг месть коней
какая мерзость все это
что именно? что Оле нравится хоккей или что в комментах 90% скудоумные?
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Зейнулла Идрисов
Ответ Честный контроль
Бузова: я коллекционирую олигархов.
Куда только не впихивают эту дуру из дома2,палаты номер шесть.
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Птюч, Ёж.
Ответ Зейнулла Идрисов
Куда только не впихивают эту дуру из дома2,палаты номер шесть.
сынок, чего добился в жизни? миллион есть? отдыхай, работяга.
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