Маккиннон и Гики делят лидерство в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 20 шайб. За ними следуют Капризов с 17 голами и Кросби с 16
Нэтан Маккиннон и Морган Гики делят лидерство в гонке снайперов НХЛ.
Форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Морган Гики («Бостон») делят лидерство в гонке снайперов НХЛ.
30-летний форвард «Эвеланш» отметился заброшенной шайбой в матче с «Монреалем» (7:2). У него стало 20 шайб в 25 играх при 44 очках.
27-летний форвард «Брюинс» сделал дубль в матче с «Детройтом» (3:2 Б) – на его счету 20 шайб в 27 играх.
Ближайшие преследователи лидеров – 28-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (17 шайб в 26 играх, сегодня – гол в ворота «Баффало») и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (16 в 24, сегодня – гол в ворота «Торонто»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости