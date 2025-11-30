Маккиннон и Гики делят лидерство в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 20 шайб. За ними следуют Капризов с 17 голами и Кросби с 16

Нэтан Маккиннон и Морган Гики делят лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо ») и Морган Гики («Бостон ») делят лидерство в гонке снайперов НХЛ .

30-летний форвард «Эвеланш» отметился заброшенной шайбой в матче с «Монреалем» (7:2). У него стало 20 шайб в 25 играх при 44 очках.

27-летний форвард «Брюинс» сделал дубль в матче с «Детройтом» (3:2 Б) – на его счету 20 шайб в 27 играх.

Ближайшие преследователи лидеров – 28-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (17 шайб в 26 играх, сегодня – гол в ворота «Баффало») и форвард «Питтсбурга » Сидни Кросби (16 в 24, сегодня – гол в ворота «Торонто»).