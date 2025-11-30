«Рейнджерс» проиграли «Тампе» дома при 13:35 по броскам в створ. У команды Салливана 9 поражений в 11 играх на своей арене в сезоне

«Рейнджерс» проиграли «Тампе» дома при 13:35 по броскам в створ.

«Рейнджерс » проиграли «Тампе » (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков в створ 13:35.

Поражение стало для команды под руководством Майка Салливана 9-м в 11 играх в Madison Square Garden в текущем сезоне.

C 28 очками в 27 играх клуб из Нью-Йорка идет на 12-м месте в Восточной конференции.