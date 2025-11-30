«Рейнджерс» проиграли «Тампе» дома при 13:35 по броскам в створ. У команды Салливана 9 поражений в 11 играх на своей арене в сезоне
«Рейнджерс» проиграли «Тампе» дома при 13:35 по броскам в створ.
«Рейнджерс» проиграли «Тампе» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков в створ 13:35.
Поражение стало для команды под руководством Майка Салливана 9-м в 11 играх в Madison Square Garden в текущем сезоне.
C 28 очками в 27 играх клуб из Нью-Йорка идет на 12-м месте в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
