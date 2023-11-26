Дмитрий Сватковский: «СКА-Арена» построена для петербуржцев и россиян, мы вложили в нее всю душу»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Сватковский Матч звезд КХЛ Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Генеральный директор «СКА-Арены» высказался о подготовке объекта к матчам.

«Несколько недель назад мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. Теперь проводим тестовый матч и готовимся к звездному шоу КХЛ. Мы хотим принять больше 20 тысяч зрителей в день на этой арене. Надеюсь, у нас все получится. Команда профессиональная, многие прошли Олимпиаду в Сочи и ЧМ‑2018 по футболу.

Эта арена построена для петербуржцев и россиян, мы вложили в нее всю душу», – сказал Дмитрий Сватковский. 

9 и 10 декабря 2023 года «СКА-Арена» примет Фонбет Матч звезд КХЛ.

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18 комментариев

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Кирилл Ботнарюк
Давно Петербург вышел из состава России?
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Сергей Кильцов
Классное место, для тех кто едет на выезд. Отличный парк по пути, шикарный Московский проспект. В сравнении с Ледовым на Большевиков будет пушка.
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Тёма Тёма
Ответ Marienburg
Ага))) "Филипп Филиппыч, я должность получил" Не возражал бы
"Вчера котов душили, душили..." 😂😂😂
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Тёма Тёма
«И 60 млрд рублей, и это только официально, из карманов налогоплательщиков не только из Петербурга» - скромно добавил Дмитрий.
+6
-6
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sd4fmwrvz8
Всю
Душу и все деньги россиян вложили
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Marienburg
Ответ Тёма Тёма
К федеральному бюджету. Или тут один Питер, который еле концы с концами сводит, всё сам смог?
Вы сами ответили: СПБ, Тимченко, Газпром. Федеральный бюджет среди инвесторов отсутствует
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Тёма Тёма
Ответ Marienburg
Недостаточно. Газпром коммерческое предприятие с контрольным пакетом у государства. Подобные проекты финансируют за счёт свободных средств от хозяйственной деятельности, а не бюджетных ассигнований
Видимо, Вы чин какой-то занимаете. 😂😂😂
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