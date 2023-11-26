Дмитрий Сватковский: «СКА-Арена» построена для петербуржцев и россиян, мы вложили в нее всю душу»

Генеральный директор «СКА-Арены» высказался о подготовке объекта к матчам.

«Несколько недель назад мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. Теперь проводим тестовый матч и готовимся к звездному шоу КХЛ. Мы хотим принять больше 20 тысяч зрителей в день на этой арене. Надеюсь, у нас все получится. Команда профессиональная, многие прошли Олимпиаду в Сочи и ЧМ‑2018 по футболу.

Эта арена построена для петербуржцев и россиян, мы вложили в нее всю душу», – сказал Дмитрий Сватковский.

9 и 10 декабря 2023 года « » примет Фонбет Матч звезд .