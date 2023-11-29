Ротенберг о СКА: «Наша система подразумевает вторые добивания – идем на отскоки. Будем улучшать детали, а секреты не раскрываем»

Теги СКА КХЛ Динамо Роман Ротенберг Михаил Воробьев Хоккей

Роман Ротенберг оценил гол СКА в матче против «Динамо».

СКА победил «Динамо» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Серия побед команды продлилась до девяти игр.

– Важную шайбу забросил Михаил Воробьев в начале матча. Кто-то скажет, что повезло с отскоком, кто-то скажет, что это результат давления на ворота «Динамо». Как эта шайба видится вам?

– Все, что вы увидели, все наши шайбы – результат правильного тренировочного процесса. Как мы тренируемся – так мы и играем.

Наша система игры подразумевает вторые добивания, подразумевает, что мы идем на отскоки. Ребята – молодцы, выполнили установку.

Мы можем улучшать эти детали. Где-то можем больше бросать, больше прорываться на ворота, больше играть вместе: отдал – открылся.

Будем улучшать детали, а секреты мы, понятно, не раскрываем.

Следующая игра важная, к нам приезжает «Витязь», команда на ходу. Готовимся к следующему матчу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев

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Potapson
Жжёт Рома!😂 Идём на отскоки можно по разному трактовать. Так что секреты действительно не нужно раскрывать. Мало ли...
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Marienburg
Второй темп в волейболе избитая вещь, вторые добивания на льду патент. Признаю, лишь бы не мешали первым инструкциям Корешкова
+3
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Empress
То скажу, что такое система, то не скажу
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Ми Ша
По секрету всему свету
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Секрет внутри шоколадного зайца
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Антон Некрасов
да заткнись ты уже с системой своей ...посмотрим , что ты скажешь когда проиграете , явно про систему ни слова не будет. будет плохой лёд , самолетные ноги , так долго на пике быть нельзя , я устал , ребята устали ... неимоверный 🤢🐔🤡
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Сергей Бакин
секрет заключается в секрете . Его нет ! просто повезло
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hett
2 недели назад говорил, что нет ни какой системы 🤔
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Дмитрий Соболев
какая система. одни и те же судьи ездят с ним и делают систему
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