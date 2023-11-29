Ротенберг о СКА: «Наша система подразумевает вторые добивания – идем на отскоки. Будем улучшать детали, а секреты не раскрываем»
Роман Ротенберг оценил гол СКА в матче против «Динамо».
СКА победил «Динамо» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Серия побед команды продлилась до девяти игр.
– Важную шайбу забросил Михаил Воробьев в начале матча. Кто-то скажет, что повезло с отскоком, кто-то скажет, что это результат давления на ворота «Динамо». Как эта шайба видится вам?
– Все, что вы увидели, все наши шайбы – результат правильного тренировочного процесса. Как мы тренируемся – так мы и играем.
Наша система игры подразумевает вторые добивания, подразумевает, что мы идем на отскоки. Ребята – молодцы, выполнили установку.
Мы можем улучшать эти детали. Где-то можем больше бросать, больше прорываться на ворота, больше играть вместе: отдал – открылся.
Будем улучшать детали, а секреты мы, понятно, не раскрываем.
Следующая игра важная, к нам приезжает «Витязь», команда на ходу. Готовимся к следующему матчу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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