Ротенберг о СКА: «Наша система подразумевает вторые добивания – идем на отскоки. Будем улучшать детали, а секреты не раскрываем»

Роман Ротенберг оценил гол СКА в матче против «Динамо».

СКА победил «Динамо» (5:3) в матче Фонбет чемпионата . Серия побед команды продлилась до девяти игр.

– Важную шайбу забросил в начале матча. Кто-то скажет, что повезло с отскоком, кто-то скажет, что это результат давления на ворота « ». Как эта шайба видится вам?

– Все, что вы увидели, все наши шайбы – результат правильного тренировочного процесса. Как мы тренируемся – так мы и играем.

Наша система игры подразумевает вторые добивания, подразумевает, что мы идем на отскоки. Ребята – молодцы, выполнили установку.

Мы можем улучшать эти детали. Где-то можем больше бросать, больше прорываться на ворота, больше играть вместе: отдал – открылся.

Будем улучшать детали, а секреты мы, понятно, не раскрываем.

Следующая игра важная, к нам приезжает «Витязь», команда на ходу. Готовимся к следующему матчу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.