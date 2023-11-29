Сергей Толчинский: «Всегда есть куда расти, поэтому не было лучшей игры СКА. Мы прибавляем от матча к матчу, победы помогают»
Сергей Толчинский высказался об игре СКА.
СКА обыграл «Динамо» (5:3), продлив победную серию до девяти матчей
– Роман Ротенберг сказал, что мы еще не видели лучший СКА. По вашим ощущениям сколько эта команда выжимает из своих возможностей? Где найти резервы?
– Конечно, всегда есть куда расти. Поэтому и не было лучшей игры СКА.
Мы прибавляем от матча к матчу. И эти победы нам тоже помогают – у нас появляется больше уверенности друг в друге. Растет доверие.
Будем побеждать, будем тренироваться – станем показывать матчи еще лучшего качества, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
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