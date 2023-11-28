Ротенберг о 9-й победе подряд: «Вы еще не увидели лучшей игры СКА. У нас серьезный потенциал»

Роман Ротенберг заявил, что СКА еще не показал лучшей игры.

СКА победил « » (5:3) в матче Фонбет чемпионата . Серия побед команды продлилась до девяти игр.

– Вы одержали девятую победу подряд. Можно ли сказать, что все стабилизировалось и клубная идея стала приносить результат?

– Мы смотрим каждую смену, что можно улучшить. Смотрим каждую тренировку, каждое упражнение. Подводим команду к каждому сопернику по отдельному плану.

Мы много раз говорили про реализацию – важно не сколько моментов мы создаем, а сколько забиваем. И как мы реализуем свои моменты. Мы это постоянно тренируем, но всегда есть что улучшить.

У нас было достаточно голевых моментов в первом периоде. Мы хорошо начали, но забили только один гол.

Недовольны этим – говорим ребятам, что нужно ответственнее относиться к каждому голевому моменту. Мы можем это улучшить – есть резервы.

Конечно, мы рады, что ребята возвращаются после серьезных травм. вернулся после серьезного перелома – он поймал шайбу лицом.

У нас все ребята играют самоотверженно – ловят шайбу лицом, если надо. Все играют на команду. У нас нашлись герои. Это командная победа, но всегда нужны герои, которые берут на себя ответственность и забивают эти важнейшие голы.

Нам есть над чем работать. Хочу сказать, что вы еще не увидели лучшей игры СКА. У нас серьезный потенциал. Еще есть ребята, которые остаются в лазарете, они получили серьезные травмы.

Будем добавлять. Был тяжелый матч для ребят, которые вернулись после травм – после перелома, сыграл, он давно не выходил – тяжело войти в игру против такого сильного соперника.

Мы будем только добавлять и работать по нарастающей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.