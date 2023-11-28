Ротенберг о 9-й победе подряд: «Вы еще не увидели лучшей игры СКА. У нас серьезный потенциал»

Теги СКА КХЛ Динамо Александр Кадейкин Роман Ротенберг Степан Фальковский Марат Хайруллин Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА еще не показал лучшей игры.

СКА победил «Динамо» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Серия побед команды продлилась до девяти игр.

– Вы одержали девятую победу подряд. Можно ли сказать, что все стабилизировалось и клубная идея стала приносить результат?

– Мы смотрим каждую смену, что можно улучшить. Смотрим каждую тренировку, каждое упражнение. Подводим команду к каждому сопернику по отдельному плану.

Мы много раз говорили про реализацию – важно не сколько моментов мы создаем, а сколько забиваем. И как мы реализуем свои моменты. Мы это постоянно тренируем, но всегда есть что улучшить.

У нас было достаточно голевых моментов в первом периоде. Мы хорошо начали, но забили только один гол.

Недовольны этим – говорим ребятам, что нужно ответственнее относиться к каждому голевому моменту. Мы можем это улучшить – есть резервы.

Конечно, мы рады, что ребята возвращаются после серьезных травм. Марат Хайруллин вернулся после серьезного перелома – он поймал шайбу лицом.

У нас все ребята играют самоотверженно – ловят шайбу лицом, если надо. Все играют на команду. У нас нашлись герои. Это командная победа, но всегда нужны герои, которые берут на себя ответственность и забивают эти важнейшие голы.

Нам есть над чем работать. Хочу сказать, что вы еще не увидели лучшей игры СКА. У нас серьезный потенциал. Еще есть ребята, которые остаются в лазарете, они получили серьезные травмы.

Будем добавлять. Был тяжелый матч для ребят, которые вернулись после травм – Фальковский после перелома, Кадейкин сыграл, он давно не выходил – тяжело войти в игру против такого сильного соперника.

Мы будем только добавлять и работать по нарастающей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

29 комментариев

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Russ Ivan
Ответ Niko [Ars]
до плей-офф будут сильны, а потом слетят во втором раунде
Будем надеяться, что в первом!
+20
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Niko [Ars]
до плей-офф будут сильны, а потом слетят во втором раунде
+12
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+9
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Dinamik1
"И тут Остапа понесло...."
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несахар
Ночные просмотры матчей НХЛ дают плоды?)
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фахитос
он как я в свое время,ток я так думал и ошибался играю футбольный менеджер а в реальной жизни
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Machine Head
Ловят шайбу лицом это огонь , конечно. Шайба не спрашивает куда тебе в яйцо или в лицо. Ну , а если серьезно , то у меня складывается мнение , что некоторые игроки разных команд сливают игры. Это , конечно, не аксиома . Просто иной раз смотришь и думаешь, ну как так можно было сыграть. И самое главное , конечно, СКА набирает ход и думать, что они отлетят в первом раунде нет никаких оснований. Постепенно игроки находят химию . Назвать их звездами нельзя , но стимул у них определено есть.
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А что вы смеетесь. Это же грустно, что такое творится в нашем хоккее в 21-ом веке(
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Персональные данные Номер 67327384
МЫ, МЫ, МЫ, МЫ, МЫ, МЫ ...
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N-6 AlexanderX
Ответ ivan555navi
Все рукопопые считают, что кто чего достиг, то это потому что они папкины, мамкины, мажоры и прочее.
Ты права.
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ivan555navi
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Ответ Вячеслав11
Веруй дальше, про хейтеров, и святости управления КХЛ.
Вся твоя жизнь состоит из веры.
Ты веришь что существует страна Бразилия, что Земля круглая и т.д.
Сам по себе ты практически ничего не знаешь.
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Вячеслав11
Ответ ivan555navi
За потолком внимательно следит руководство КХЛ. О всех "нарушениях", только хейтеры в интернете заявляют.
Веруй дальше, про хейтеров, и святости управления КХЛ.
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Вячеслав11
Ответ ivan555navi
Кто-бы что не говорил, но, РР доказывает свой профессионализме в хоккее как гл.тренер. Поменяв в межсезонье команду на 2/3, он постепенно разобрался, кто чего стоит, оптимизировал состав - убрал не вписавшихся игроков, добрал нужных и наладил игру.
Я поржал, когда сегодня показывали не заявленных в состав у СКА на трибунах, полноценную команду можно собрать. Пусть этот гений в бюджет сначала упрется, а потом можно рассуждать о гениальности.
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Angryslon
"...Вы еще не увидели лучшей игры СКА. У нас серьезный потенциал..."
Забыл добавить: Потенциал для первого раунда плей-офф.
🤣🤣🤣
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путин вовка
Распетушился))
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Mbest77
Потом заявятся в НХЛ и выиграют Кубок Стенли в первый же год.
Только название надо придумать 🤔 Peterburg’s White Nights
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N-6 AlexanderX
Папа, я хочу хоккейный клуб.
- Пожалуйста.
А вон безызбежная. Хочу.
- Что без папы совсем ничего не можешь ? Кошелек ей покажи. Хотелкин.
Нужно полноценных - четыре звена.
- Держи непутевый.
Вообще то я твой сын и профессиональный тренер. На минуточку.
- И говорящая голова. На секундочку.
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Dura Ace Di2
Распетушился гений..интеллект у чувака, конечно же так себе, вот прям ощущается
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Дмитрий Коротаев
Что он несёт 🤣
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VVUBWD
Система епть
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upuckuH
Ротенберг как-то уже прокомментировал возможность подписать Перри в СКА?
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Russ Ivan
Его наконец-то научили говорить МЫ вместо Я...
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Максим Столбов
Говори, говори в плей-офф тебе быстро твой уровень покажут.
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