Ротенберг о 9-й победе подряд: «Вы еще не увидели лучшей игры СКА. У нас серьезный потенциал»
Роман Ротенберг заявил, что СКА еще не показал лучшей игры.
СКА победил «Динамо» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Серия побед команды продлилась до девяти игр.
– Вы одержали девятую победу подряд. Можно ли сказать, что все стабилизировалось и клубная идея стала приносить результат?
– Мы смотрим каждую смену, что можно улучшить. Смотрим каждую тренировку, каждое упражнение. Подводим команду к каждому сопернику по отдельному плану.
Мы много раз говорили про реализацию – важно не сколько моментов мы создаем, а сколько забиваем. И как мы реализуем свои моменты. Мы это постоянно тренируем, но всегда есть что улучшить.
У нас было достаточно голевых моментов в первом периоде. Мы хорошо начали, но забили только один гол.
Недовольны этим – говорим ребятам, что нужно ответственнее относиться к каждому голевому моменту. Мы можем это улучшить – есть резервы.
Конечно, мы рады, что ребята возвращаются после серьезных травм. Марат Хайруллин вернулся после серьезного перелома – он поймал шайбу лицом.
У нас все ребята играют самоотверженно – ловят шайбу лицом, если надо. Все играют на команду. У нас нашлись герои. Это командная победа, но всегда нужны герои, которые берут на себя ответственность и забивают эти важнейшие голы.
Нам есть над чем работать. Хочу сказать, что вы еще не увидели лучшей игры СКА. У нас серьезный потенциал. Еще есть ребята, которые остаются в лазарете, они получили серьезные травмы.
Будем добавлять. Был тяжелый матч для ребят, которые вернулись после травм – Фальковский после перелома, Кадейкин сыграл, он давно не выходил – тяжело войти в игру против такого сильного соперника.
Мы будем только добавлять и работать по нарастающей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ты веришь что существует страна Бразилия, что Земля круглая и т.д.
Сам по себе ты практически ничего не знаешь.
Забыл добавить: Потенциал для первого раунда плей-офф.
🤣🤣🤣
Только название надо придумать 🤔 Peterburg’s White Nights
- Пожалуйста.
А вон безызбежная. Хочу.
- Что без папы совсем ничего не можешь ? Кошелек ей покажи. Хотелкин.
Нужно полноценных - четыре звена.
- Держи непутевый.
Вообще то я твой сын и профессиональный тренер. На минуточку.
- И говорящая голова. На секундочку.