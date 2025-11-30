Маккиннон увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ – у него 44 очка в 25 играх. Селебрини – 2-й с 37 баллами, Макдэвид – 3-й с 36
Нэтан Маккиннон увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ – 44 очка в 25 играх.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:2).
На счету 30-летнего канадца стало 44 (20+24) очка в 25 играх в текущем сезоне.
Он увеличил свой отрыв в гонке бомбардиров лиги до 7 очков.
На втором месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (37 баллов в 26 играх, 14+23, сегодня – передача в матче с «Вегасом»), на третьем – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (36 в 26, 11+25, сегодня – 1+1 в матче с «Сиэтлом»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
