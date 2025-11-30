Чернышов набрал 1+2 в матче АХЛ с «Колорадо Иглс» и стал 2-й звездой. У него 10+9 в 20 играх за фарм «Сан-Хосе» в сезоне
Игорь Чернышов набрал 1+2 в матче АХЛ с «Колорадо Иглс» и стал 2-й звездой.
Форвард «Сан-Хосе Барракуда» Игорь Чернышов забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче с «Колорадо Иглс» (4:3).
20-летнего россиянина признали второй звездой встречи.
На его счету стало 19 (10+9) очков в 20 играх за фарм «Сан-Хосе» в текущем сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
