«Тампа» выиграла 7 матчей подряд с общей разницей 30:10. Команда Купера идет 1-й на Востоке
«Тампа» выиграла 7 матчей подряд с общей разницей 30:10.
«Тампа» обыграла «Рейнджерс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для «Лайтнинг» 7-й подряд (разница шайб на отрезке – 30:10).
Команда под руководством Джона Купера завершила игровой день на первом месте в Восточной конференции с 34 очками в 25 играх, обогнав «Нью-Джерси» (33 в 25).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
