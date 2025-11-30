«Тампа» выиграла 7 матчей подряд с общей разницей 30:10. Команда Купера идет 1-й на Востоке

«Тампа» выиграла 7 матчей подряд с общей разницей 30:10.

«Тампа » обыграла «Рейнджерс » (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для «Лайтнинг» 7-й подряд (разница шайб на отрезке – 30:10).

Команда под руководством Джона Купера завершила игровой день на первом месте в Восточной конференции с 34 очками в 25 играх, обогнав «Нью-Джерси » (33 в 25).