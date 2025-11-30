Кросби вошел в топ-15 лучших снайперов в истории НХЛ с 641 голом, обогнав Андрейчука. До идущего 14-м Шенахана – 15 шайб

Сидни Кросби вошел в топ-15 лучших снайперов в истории НХЛ.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (2:7).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 27 (16+11) очков в 24 играх.

За карьеру в рамках регулярок – 1714 (641+1073) баллов в 1376 матчах.

Кросби вошел в топ-15 лучших снайперов в истории лиги, обогнав Дэйва Андрейчука (640 шайб в 1639 играх) лиги.

На 14-м месте идет Брендан Шенахан (656 в 1524), рекордом владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 908 в 1516).