Юрий Новиков: «Нужно пригласить ИИХФ на «СКА-Арену». Питер их переварит»

Юрий Новиков предлагает пригласить представителей ИИХФ на арену в Санкт-Петербурге.

Хоккейная арена откроется в декабре этого года.

«Сейчас в Питере практически открыт грандиозный ледовый дворец. Нужно пригласить туда представителей НХЛ и ИИХФ. Питер их примет, переварит.

Им покажут город и дворец, который будет для нас космическим. Надо говорить не только о спортивной составляющей, но и в целом всего нашего хоккейного союза, куда должны входить не только энхаэловцы, но и представители других, в том числе и не элитных стран. Мы должны быть в одной семье. Время есть», – сказал заслуженный тренер России.