Широков о Матче звезд КХЛ: «Жамнов сделал фатальный выбор – ему будет помогать Мостовой. Круто быть помощниками, но мы хотели бы и на льду сыграть»

Теги Андрей Аршавин Роман Широков Дмитрий Сычев Алексей Кудашов Алексей Жамнов Александр Радулов Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Андрей Разин Михаил Кравец Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Роман Широков рассказал, что будет помогать Алексею Кудашову на Матче звезд КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря. 

Ранее стало известно, что экс-футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

«Алексей Юрьевич Жамнов сделал для себя фатальный выбор – ему на Матче звезд КХЛ помогать будет Александр Мостовой. Я стану помощником другого Алексея – это Алексей Николаевич Кудашов. Конечно же, Сыч пошел к Михаилу Кравецу, он же омский. А Аршавин попросился сам в команду, где Радулов – то есть к Андрею Разину.

Круто быть помощниками, но мы хотели бы и на льду сыграть. Пусть даже в конкурсах мастерства. Мы можем, например, исполнить буллит или покидать по тарелочкам.

Ожидания и эмоции у меня самые восхитительные. Поедем в Петербург всей семьей, наверное. Удачно и то, что в субботу играет «Зенит» против «Пари НН». И матч специально сделали поздним, чтобы можно было везде успеть. Важно и то, что мы откроем арену на 21,5 тысяч зрителей, сыграв там первыми. Это очень круто, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.

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7 комментариев

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Dragon10
Популяризация хоккея за счёт бывших футболистов отморозков - моральных уродов. Так себе затея
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Stan Giroux
Тебе только за сборную барака и играть
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Ilya Ilya
Ответ Dragon10
Популяризация хоккея за счёт бывших футболистов отморозков - моральных уродов. Так себе затея
Аршавин, Сычев, Мостовой это отморозки?
+1
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Spaten
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Аршавин, Сычев, Мостовой это отморозки?
Он про Широкова видимо. Клюшку у него точно надо забрать
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Spaten
Ответ Ilya Ilya
Аршавин, Сычев, Мостовой это отморозки?
Он про Широкова видимо. Клюшку у него точно надо забрать
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