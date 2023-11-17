Широков о Матче звезд КХЛ: «Жамнов сделал фатальный выбор – ему будет помогать Мостовой. Круто быть помощниками, но мы хотели бы и на льду сыграть»

Роман Широков рассказал, что будет помогать Алексею Кудашову на Матче звезд КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.

Ранее стало известно, что экс-футболисты , , Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

«Алексей Юрьевич Жамнов сделал для себя фатальный выбор – ему на Матче звезд КХЛ помогать будет . Я стану помощником другого Алексея – это Алексей Николаевич Кудашов. Конечно же, Сыч пошел к Михаилу Кравецу, он же омский. А Аршавин попросился сам в команду, где – то есть к Андрею Разину.

Круто быть помощниками, но мы хотели бы и на льду сыграть. Пусть даже в конкурсах мастерства. Мы можем, например, исполнить буллит или покидать по тарелочкам.

Ожидания и эмоции у меня самые восхитительные. Поедем в Петербург всей семьей, наверное. Удачно и то, что в субботу играет «Зенит» против «Пари НН». И матч специально сделали поздним, чтобы можно было везде успеть. Важно и то, что мы откроем арену на 21,5 тысяч зрителей, сыграв там первыми. Это очень круто, – сказал бывший футболист сборной России .

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