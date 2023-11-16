Быков о том, может ли ЧМ пройти на «СКА-Арене»: «Это зависит не от нас. Сейчас это можно опробовать на товарищеских играх с Беларусью и Казахстаном»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею СКА-Арена Хоккей

Вячеслав Быков поделился мыслями о новой арене СКА.

3 ноября «СКА-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Вместимость арены составит 21,5 тысячи зрителей. 9 и 10 декабря там состоится Фонбет Матч звезд КХЛ.

– Рады ли вы, что в России скоро откроется самая большая ледовая арена в мире?

– Считаю, что спортивное сооружение должно соответствовать спросу болельщиков, потому что комфорт предопределяет большое значение. Если люди приходят на стадионы и получают удовольствие не только от игры, но и от атмосферы, в которой они находятся, то это дополнение.

Тем более они платят из своего кармана средства и имеют права находиться в хороших и комфортных условиях. Время такое, люди готовы, чтобы оплачивать сервис и получать удовольствие.

– Может ли скоро пройти чемпионат мира на таком стадионе в России?

– Это уже зависит не от нас. А от того, какое решение примет международное сообщество, тогда откроется для нас возможность проводить чемпионаты мира.

Я думаю, что это уже сейчас можно опробовать на товарищеских встречах сборной России с той же командой Беларуси и Казахстана. Почему нет?

– Хотите ли вы приехать на открытие «СКА-Арены»?

– Зависит от того, будет ли приглашение. Тогда посмотрим по ситуации, если будет возможность.

– Пока вас не приглашали на открытие?

– Наверняка приходили, мне просто надо проверить почту. Я думаю, что на такое событие будет достаточно интересных и почетных гостей, чтобы хорошо отпраздновать открытие «СКА-Арены», – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.

«СКА-Арена» – самая вместительная в мире из хоккейных: на нее потратили 38 миллиардов, но СКА туда не спешит

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