Юрий Новиков: «Овечкин – символ мирового хоккея. Это Эверест. Неважно, сколько голов он забьет»

Юрий Новиков считает Александра Овечкина образцом преданности хоккею.

38-летний капитан « » не набрал очков в 2 стартовых играх сезона НХЛ. В матче с «Калгари» (3:2 Б) ни разу не бросил в створ ворот.

«Овечкин сегодня является символом мирового хоккея. Это Эверест. Неважно, сколько голов он забьет. Шумиха вокруг него просто отвлекает.

Этот человек является образцом преданности хоккею. Если представить, что он вернулся бы в Россию, то ему дали бы хороший государственный контракт. Это символ нашей страны, со своим авторитетом он мог бы заработать столько денег, что «Вашингтону» мало бы не показалось.

Думаю, что текущую шумиху нужно прекратить. Слава Овечкина в том, что он выходит на лед, не жалея себя, и показывает пример другим хоккеистам. Александр – символ . Он дает надежду всем великим хоккеистам, которые хотят играть долго.

Конечно, везде есть критики. Стоит оступиться – и в тебя полетят шайбы и камни. Но перед Овечкиным надо снимать шляпу. Таких как он, больше не будет. Мы помним , . Но сегодня хоккей совершенно другой, он очень сложный.

Овечкин – ледокол, который пробивает толщу льда. А за ним плывут кораблики. Овечкин разбивает хоккейные льды и является для всех примером. Сегодня важно не то, как он сыграл, а то, что он вышел на площадку», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.