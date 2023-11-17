Аршавин о Матче звезд КХЛ: «Нас уже распределили, но я пока бунтую. Хочу с Радуловым быть в одной команде»

Андрей Аршавин сообщил, что хочет быть в команде с Радуловым на Матче звезд КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря. Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сыграет за команду дивизиона Харламова.

Ранее появилась информация, что экс-футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

– Кому из главных тренеров на Матче звезд будете помогать?

– Нас уже распределили, но я пока бунтую. Хочу с Радуловым быть в одной команде.

– Неожиданно видеть футболиста на тренерской скамейке на хоккейном матче. Ответственная миссия для вас?

– Нет, какая ответственная миссия? Для меня по фану игра будет, и очень хочется посмотреть на новый ледовый дворец, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин.

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