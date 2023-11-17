Аршавин о Матче звезд КХЛ: «Нас уже распределили, но я пока бунтую. Хочу с Радуловым быть в одной команде»

Теги Андрей Аршавин Ак Барс Александр Радулов КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Андрей Аршавин сообщил, что хочет быть в команде с Радуловым на Матче звезд КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря. Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сыграет за команду дивизиона Харламова.

Ранее появилась информация, что экс-футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

– Кому из главных тренеров на Матче звезд будете помогать?

– Нас уже распределили, но я пока бунтую. Хочу с Радуловым быть в одной команде.

– Неожиданно видеть футболиста на тренерской скамейке на хоккейном матче. Ответственная миссия для вас?

– Нет, какая ответственная миссия? Для меня по фану игра будет, и очень хочется посмотреть на новый ледовый дворец, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий