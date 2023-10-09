Новиков о «России 25» на Кубке Первого канала: «Ротенберг мог бы найти себе более приятное занятие, чем стоять на лавке и переживать. Его утвердил тренерский совет»

Юрий Новиков высказался о Романе Ротенберге в сборной «России 25».

Кубок Первого канала состоится в Санкт-Петербурге. Сборная России до 25 лет под руководством Романа Ротенберга выступит на турнире.

«Сегодня Ротенберг является главным тренером СКА. Это лидер нашего хоккея, который развивается не только в плане кадровой политики.

Скоро в Питере откроют фантастический дворец спорта. Ротенберг подписал контракт на пять лет.

Если бы он был каким-то временным явлением, то я думаю, что руководство клуба нашло бы более лояльную договоренность и подписали контракт на год. Договор на пять лет – это очень серьезная работа.

Поэтому Ротенберг имеет право быть кандидатом на пост главного тренера сборной. Его утвердил тренерский совет. Сам себя он поставить не может.

Это произошло в первую очередь потому, что Ротенберг является главным тренером СКА.

Любой тренер КХЛ имеет возможность выставить свою кандидатуру на пост наставника национальной команды.

Как по мне, работа в сборной легче, чем в клубе. Она носит периодический характер. Я не думаю, что здесь есть какая-то подоплека.

Сегодня все намного проще. Ротенберг мог бы найти себе более приятное занятие, чем стоять на лавке и переживать. Но он в строю», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.