Новиков о «России 25» на Кубке Первого канала: «Ротенберг мог бы найти себе более приятное занятие, чем стоять на лавке и переживать. Его утвердил тренерский совет»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Юрий Новиков Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Юрий Новиков высказался о Романе Ротенберге в сборной «России 25».

Кубок Первого канала состоится в Санкт-Петербурге. Сборная России до 25 лет под руководством Романа Ротенберга выступит на турнире.

«Сегодня Ротенберг является главным тренером СКА. Это лидер нашего хоккея, который развивается не только в плане кадровой политики.

Скоро в Питере откроют фантастический дворец спорта. Ротенберг подписал контракт на пять лет.

Если бы он был каким-то временным явлением, то я думаю, что руководство клуба нашло бы более лояльную договоренность и подписали контракт на год. Договор на пять лет – это очень серьезная работа.

Поэтому Ротенберг имеет право быть кандидатом на пост главного тренера сборной. Его утвердил тренерский совет. Сам себя он поставить не может.

Это произошло в первую очередь потому, что Ротенберг является главным тренером СКА.

Любой тренер КХЛ имеет возможность выставить свою кандидатуру на пост наставника национальной команды.

Как по мне, работа в сборной легче, чем в клубе. Она носит периодический характер. Я не думаю, что здесь есть какая-то подоплека.

Сегодня все намного проще. Ротенберг мог бы найти себе более приятное занятие, чем стоять на лавке и переживать. Но он в строю», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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4 комментария

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Геннадий Тимченко
неисчислим поток желающих лизнγτь гражданину двух "недργжественных стρан" - и каждый новый норовит засγнγть языκ всё глγбже и глγбже 🤢🤢🤢
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S Works Tarmac SL7
Настоящий лидер, трудяга.Флагман российского хоккея.
Великий реформатор, создал систему впитав лучшее из всех просмотренных 800-ах матчей.Слава герою!
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Sever12
самое приятное занятия это потом давать интервью, что бы все видели что он тренер, мания величия, а про совет утвердил, они кого хочешь утвердят а такие халдеи как этот специалист и спортс, возведут его в ранк опытных тренеров своими многотысячными комментариями и публикациями.
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Melnikov1968
И ни слова о том, что весь этот проект, именуемый «Россия 25», высосан из пальца только для того, чтобы мальчик наигрался вдоволь. Смелости, даже у заслуженных людей, ноль. Сплошное облизывание.
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