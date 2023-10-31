Оши после смерти Джонсона из-за пореза горла хочет играть в защитной водолазке: «Мои дети могут остаться без отца – эта мысль причиняет мне боль»

Теги травмы происшествия Вашингтон бизнес НХЛ Ти Джей Оши игровая форма стиль Адам Джонсон Здоровье Хоккей

Ти Джей Оши высказался о смерти Адама Джонсона из-за пореза горла коньком.

Экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

Нападающий «Вашингтона» шесть лет назад стал одним из основателей компании Warroad по производству хоккейной одежды. Около года назад Оши прочитал историю об игроке, которому лезвие конька порезало шею во время юношеского матча. Компания Warroad начинала с создания футболок, не вызывающих зуд и раздражение, а затем стала ориентироваться на безопасность и разработала новые, устойчивые к порезам ткани для защиты запястий игроков и ахилловых сухожилий.

После случая с юниором Оши захотел, чтобы специальные водолазки защищали самую опасную часть тела хоккеиста – шею и сонную артерию. И в Warroad придумали водолазку, в которую интегрированы устойчивые к порезам панели.

Однако хоккеисты в большинстве своем не используют эти водолазки, ссылаясь в том числе на жару и повышенное потоотделение во время матчей. После смерти Джонсона Оши заказал пять водолазок – для себя и партнеров по команде.

«Мне бы хотелось, чтобы подобные вещи никогда не случались, чтобы никогда не было подобных травм, потому что это очень печально.

Мне причиняет боль мысль о моих детях. Сегодня вечером я могу получить [такой же] удар по шее.

И то, что у детей может не стать отца, – это очень грустно, и это заставляет меня хорошенько подумать и защитить себя и свою шею. Независимо от того, выглядит это круто или нет», – сказал форвард «Вашингтона» Оши перед матчем с «Сан-Хосе» (3:1).

Трагедия в хоккее: экс-игроку «Питтсбурга» перерезали шею коньком

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7 комментариев

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Агитатор
ну, там случай один на миллион, конечно, но согласен с О’Ши: безопасность прежде всего
+4
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AK_Flash
почему до этого никого это не волновало? это не первый такой случай
+1
-1
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akrets
Не исключено, скоро все в них будут играть. И это правильно
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Alexander Predeus
Если он ездит за рулем, то рискует намного больше. В хоккей играют очень много - на любительском уровне, детском, каком угодно, и таких случаев (чтобы еще смертельных) - было по пальцам одной руки токаря 6-го разряда. Причем был знаменитый случай, когда воротчика спасли ловкие доктора. Не удивлюсь, если на этот счет есть протокол и наработки (хотя и доктор должен быть, мягко говоря, толковый и крайне резкий).

И, надо сказать, если посмотреть видео инцидента из Англии - там есть неслабое подозрение, что чел ударил его коньком специально. Как-то уж больно неестественно это все выглядело. Хотя, если катание корявое, могло и случайно так выйти, конечно.
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Ботва цыпсотська
Хоккей - спорт, в котором случаются трагедии. Даже на трибуне - был случай в НХЛ, когда девочку на трибуне вылетевшей шайбой убило.
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