Оши после смерти Джонсона из-за пореза горла хочет играть в защитной водолазке: «Мои дети могут остаться без отца – эта мысль причиняет мне боль»

Ти Джей Оши высказался о смерти Адама Джонсона из-за пореза горла коньком.

Экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

Нападающий «Вашингтона» шесть лет назад стал одним из основателей компании Warroad по производству хоккейной одежды. Около года назад Оши прочитал историю об игроке, которому лезвие конька порезало шею во время юношеского матча. Компания Warroad начинала с создания футболок, не вызывающих зуд и раздражение, а затем стала ориентироваться на безопасность и разработала новые, устойчивые к порезам ткани для защиты запястий игроков и ахилловых сухожилий.

После случая с юниором Оши захотел, чтобы специальные водолазки защищали самую опасную часть тела хоккеиста – шею и сонную артерию. И в Warroad придумали водолазку, в которую интегрированы устойчивые к порезам панели.

Однако хоккеисты в большинстве своем не используют эти водолазки, ссылаясь в том числе на жару и повышенное потоотделение во время матчей. После смерти Джонсона Оши заказал пять водолазок – для себя и партнеров по команде.

«Мне бы хотелось, чтобы подобные вещи никогда не случались, чтобы никогда не было подобных травм, потому что это очень печально.

Мне причиняет боль мысль о моих детях. Сегодня вечером я могу получить [такой же] удар по шее.

И то, что у детей может не стать отца, – это очень грустно, и это заставляет меня хорошенько подумать и защитить себя и свою шею. Независимо от того, выглядит это круто или нет», – сказал форвард « » Оши перед матчем с «Сан-Хосе» (3:1).

Трагедия в хоккее: экс-игроку «Питтсбурга» перерезали шею коньком