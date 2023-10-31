В Великобритании защита шеи станет обязательной с 2024 года. Мера связана с гибелью Джонсона

В Великобритании защиту шеи сделают обязательной частью экипировки.

Напомним, экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

Английская ассоциация хоккея (EIHA) опубликовала заявление о мерах, которые будут приняты в связи с данным инцидентом.

«Несомненно, этот момент бросает мрачную тень на наше мировое спортивное сообщество, служа суровым напоминанием о нашей коллективной ответственности как хранителей спорта.

Как и во всех видах спорта, безопасность наших игроков должна быть превыше всего остального. Мы твердо привержены нашему обязательству использовать все возможные средства для обеспечения того, чтобы трагический инцидент подобного рода никогда больше не повторился в нашем спорте.

Учитывая это первостепенное соображение и признавая необходимость в краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективе, Английская ассоциация хоккея решила предпринять следующие действия, согласованные с Федерацией хоккея Великобритании и Федерацией хоккея Шотландии.

1. Краткосрочные (немедленные): EIHA дает «настоятельную рекомендацию», чтобы все игроки всех уровней английского хоккея на льду использовали одобренный хоккейный шейный щиток / протектор во время участия во всех мероприятиях на льду. Эта «настоятельная рекомендация» действует до 31 декабря 2023 года, после чего она станет обязательным требованием.

Это требование не будет носить обязательный характер с самого начала из-за ожидаемых проблем с поставками. Оно будет постоянно пересматриваться в период с настоящего момента до обязательного внедрения. Все средства защиты должны надеваться без изменений и в соответствии с указаниями производителя.

2. Среднесрочные (в течение 12 месяцев): EIHA, в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами, проведет тщательный обзор оборудования для обеспечения безопасности игроков, рассматривая все аспекты оборудования для обеспечения безопасности игроков, включая использование шлемов, капп, резиновых щитков и средств защиты лица, а также применение правил ИИХФ, но не ограничиваясь этим.

3. Долгосрочные: EIHA предоставит своим членам четкие рекомендации по постоянному повышению безопасности игроков и их обязанностям в этой области. Это будет включать требование, чтобы все клубы могли продемонстрировать, что они активно содействуют безопасности игроков в рамках своих организаций.

Недопустимо, чтобы игрок лишился жизни во время занятий спортом. Наша ответственность заключается не только в предотвращении повторения такого душераздирающего несчастного случая, но и в упреждающем реагировании на другие предсказуемые инциденты в будущем.

Мы несем как юридическое, так и моральное обязательство реагировать взвешенно и прагматично. Существует явная вероятность того, что всеобъемлющие оценки будут проводиться на международном уровне, и EIHA стремится играть активную и конструктивную роль в этом всеобъемлющем процессе», – говорится в заявлении.