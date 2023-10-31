Игроки «Питтсбурга» и «Анахайма» почтили память Адама Джонсона перед началом матча НХЛ

Игроки «Питтсбурга» и «Анахайма» почтили память Адама Джонсона.

29-летний экс-форвард «Пингвинс» погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая.

Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». Игрока доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Перед сегодняшним матчем регулярного чемпионата игроки «Питтсбурга» и « » почтили память Джонсона, выстроившись в общий круг в центре площадки.

После минуты молчания на видеокубе арены был показан ролик с моментами хоккейной карьеры Джонсона.

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