«Питтсбург» введет обязательную защиту шеи для команд в АХЛ и ECHL: «Не можем сделать это на уровне НХЛ, но, безусловно, настоятельно рекомендуем это»

«Питтсбург» введет обязательную защиту шеи для своих команд в АХЛ и ECHL.

Как сообщил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан, игроки « » из и «Уилинг Нейлерс» из должны будут использовать защитные щитки для шеи и запястий.

Из-за положений коллективного соглашения «Питтсбург» не может предписывать использование дополнительной защитной экипировки на уровне НХЛ. Но, как сказал Салливан, команда будет настоятельно рекомендовать это.

«Мы не можем сделать это на уровне НХЛ, но мы, безусловно, настоятельно рекомендуем это.

Надеюсь, как лига, мы сможем поработать над созданием большего количества возможностей для парней. Надеюсь, инициатива будет продвигаться вперед. Это один из положительных моментов, который может возникнуть в результате этой ужасной, чудовищной трагедии», – сказал .

Напомним, экс-форвард «Пингвинс» Адам Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». Игрока доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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